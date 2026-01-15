快訊

北投警北捷外攔檢違規車輛 遭汽車碰撞眼、口出血送醫

確定了？劉世芳今「電話告知」蔣萬安 新任警察局長是「他」

台積電赴美再蓋五座廠換關稅調降？經濟部：沒聽說這件事

聽新聞
0:00 / 0:00

勞動部移工直聘中心 新增高雄、彰化2據點

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
我國雇主聘僱移工的管道多元，除委託私立就業服務機構代為辦理外，雇主也可以選擇直聘。圖/勞動部提供
我國雇主聘僱移工的管道多元，除委託私立就業服務機構代為辦理外，雇主也可以選擇直聘。圖/勞動部提供

聘雇移工或外國技術人力，除委任仲介，雇主也可以透過勞動部的「直接聘僱聯合服務中心」自行辦理手續，就不用多付一筆仲介費。今年起，直聘中心擴張服務，在彰化縣、高雄市增設據點，提供近便性，預計本月底開幕。

勞動部勞動力發展署成立的「直接聘僱聯合服務中心」，協助未委任仲介服務的雇主自行辦理聘僱移工事宜，提供一站式服務，包括聘僱諮詢與法規說明、案件申請與文件資料準備、聘僱後管理及續聘提醒服務、雙語通譯服務協助，以及移工轉換與雇主接續聘僱等事項。

發展署表示，民眾對於移工申請聘僱流程及相關規定陌生，往往不知從何著手，且因為資訊能力不足，更無法自行透過網路線上申辦方式辦理，發展署為進一步協助民眾順利完成辦理外籍家庭看護工聘僱相關事宜，提升民眾使用直聘服務可近性，自去年底擴充「移工留才久用服務中心」功能，提供直聘申辦整合性服務。

除此，為因應國際公平招募趨勢，未來雇主直聘服務需求將逐年提升，發展署也已規畫於彰化縣及高雄市各增加設置一處直聘分中心，讓有辦理直聘需求的雇主，都可以就近洽直聘中心提供各項服務，包括授權服務人員提供代填及代登的服務，即由服務人員依據雇主提供的相關文件協助代為填寫申請書表，並可由直聘中心人員協助檢視資料正確性。

另也協助透過「外國人直接聘僱申請案件網路線上申辦系統」線上申辦，登入系統後，由服務人員代為線上登錄資訊及送件，完成申請後，直聘中心也會以電話、簡訊及電子郵件主動通知提醒相關聘後管理應辦事項，讓雇主掌握聘僱後管理的重要時程。

跨國勞動力事務中心主任莊國良表示，彰化縣的直聘據點將與雇主聘僱移工轉換服務中心整合，高雄市則是新設置的服務中心，兩處據點預計本月底對外展開服務。位於新竹的移工留才久用服務中心，也已經新增提供直聘服務。

雇主 移工 勞動部

延伸閱讀

彰化擴大隨袋徵收適用對象 小型工廠、攤商夜市納入收費

移工直聘服務據點擴增 雇主自辦更便利

吳音寧人馬巫宛萍參選彰化溪州鄉長 黃盛祿之妻選議員

民進黨彰化、員林市長人選難產？縣黨部：鎖定黨籍民代或黨外徵召

相關新聞

勞動部移工直聘中心 新增高雄、彰化2據點

聘雇移工或外國技術人力，除委任仲介，雇主也可以透過勞動部的「直接聘僱聯合服務中心」自行辦理手續，就不用多付一筆仲介費。今...

「送貨司機」輕鬆又自由？高薪讓她超心動 網曝血淚實情：壓力大到崩潰

送貨司機的工作真的好做嗎？一名女網友發文，稱她的朋友說送貨司機的工作既輕鬆薪水又高，讓她非常心動。對此，不少過來人揭露真相，指出當送貨司機雖然薪水高，但不僅會面臨交通罰鍰的問題，更要長途駕駛非常辛苦，「通常一個人是做不來的」。

受美關稅衝擊失業 嘉義勞工運用就業工具接軌職場領10.8萬獎勵

勞動部為協助因美國關稅及匯率波動影響就業權益的失業勞工，推動勞工就業通計畫，整合僱用獎助、工作崗位訓練及職務再設計資源。

延退勞資協商 勞團：還是看雇主臉色

對於新指引，台灣工人鬥陣總工會理事長何政家直言，當初已揭示這個修法是雞肋、多餘的。若勞工具備相對的專業技術價值，就算已到...

65歲想延退 勞動部推協商指引鼓勵主動談

鼓勵六十五歲屆退勞工續留職場，勞動部昨發布「勞雇雙方協商延後退休年齡及退休後再僱用參考指引」，羅列協商注意事項、資源等。...

讓老師傅傳承經驗 延後退休要備方案

若要延長退休年限，需準備包括年齡、勞動條件的方案！勞動部勞退司司長黃維琛14日在記者會上提醒，勞工若要延長退休年限，需準備協商方案，若同意後，雇主不得片面變更勞動契約，也不得再以年滿65歲為由終止契約，雙方都要有書面資料。裕隆集團主管分享說，製造業很期待修法延長退休年限，讓老師傅可以傳承經驗。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。