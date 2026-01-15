勞動部移工直聘中心 新增高雄、彰化2據點

聘雇移工或外國技術人力，除委任仲介，雇主也可以透過勞動部的「直接聘僱聯合服務中心」自行辦理手續，就不用多付一筆仲介費。今年起，直聘中心擴張服務，在彰化縣、高雄市增設據點，提供近便性，預計本月底開幕。

勞動部勞動力發展署成立的「直接聘僱聯合服務中心」，協助未委任仲介服務的雇主自行辦理聘僱移工事宜，提供一站式服務，包括聘僱諮詢與法規說明、案件申請與文件資料準備、聘僱後管理及續聘提醒服務、雙語通譯服務協助，以及移工轉換與雇主接續聘僱等事項。

發展署表示，民眾對於移工申請聘僱流程及相關規定陌生，往往不知從何著手，且因為資訊能力不足，更無法自行透過網路線上申辦方式辦理，發展署為進一步協助民眾順利完成辦理外籍家庭看護工聘僱相關事宜，提升民眾使用直聘服務可近性，自去年底擴充「移工留才久用服務中心」功能，提供直聘申辦整合性服務。

除此，為因應國際公平招募趨勢，未來雇主直聘服務需求將逐年提升，發展署也已規畫於彰化縣及高雄市各增加設置一處直聘分中心，讓有辦理直聘需求的雇主，都可以就近洽直聘中心提供各項服務，包括授權服務人員提供代填及代登的服務，即由服務人員依據雇主提供的相關文件協助代為填寫申請書表，並可由直聘中心人員協助檢視資料正確性。

另也協助透過「外國人直接聘僱申請案件網路線上申辦系統」線上申辦，登入系統後，由服務人員代為線上登錄資訊及送件，完成申請後，直聘中心也會以電話、簡訊及電子郵件主動通知提醒相關聘後管理應辦事項，讓雇主掌握聘僱後管理的重要時程。

跨國勞動力事務中心主任莊國良表示，彰化縣的直聘據點將與雇主聘僱移工轉換服務中心整合，高雄市則是新設置的服務中心，兩處據點預計本月底對外展開服務。位於新竹的移工留才久用服務中心，也已經新增提供直聘服務。