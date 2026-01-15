2025重大職災死亡251人 高處墜落最多數達67%

快訊

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導

勞動部15日公布2025年全產業重大職災死亡人數總計為251人，較2024年287人減少36人。其中，營造業重大職災死亡人數下降最多，進一步分析死亡原因，仍以高處墜落為主要災害類型。勞動部將啟動相關防墜減災作為，並定期公開職災統計相關資訊供社會監督。

勞動部指出，2025年營造業死亡人數為105人（占42％），較2024年減少40人，是因為持續強化建築工程檢查強度，並針對墜落、火災等高風險危害落實監督與預防輔導，展現具體減災成效。此外，部分因2025年營造業不當趕工的情況減少，也使營造業現場之安全風險減緩。

在政府強化職安監督輔導與趕工壓力舒緩的雙重影響下，進而使營造業職災發生率明顯下降。然營造業「墜落」致死比例仍高達67%（70人），且民間工程災害占比超過7成，這仍是未來須持續強化重點。

另製造業死亡人數增加7人共計63人（占全產業25％），反映出國內中小企業在防止職災之資源及安全管理知能上的匱乏。

在縣市別方面，台中市2025年以36人死亡居全國最高，新北市與桃園市次之；高雄市則較前一年減少17人，台北市增加8人，顯示各地方政府的職場安全推動工作仍有精進空間。

為持續降低職災發生，勞動部已修正《職業安全衛生法》，並同步提出「強化職場減災行動計畫」，從法制面與執行面推動各項減災作為，重點包括強化工程源頭防災、加強承攬安全管理、擴展防災夥伴合作量能及導入科技防災效能。

此外，勞動部也已將2025年重大職災死亡人數統計資料公布於職業安全衛生署官網－熱門連結之「職場重大職災/違法資訊公布專區」，後續並將按季於次月15日前公布最新之統計資料，接受社會大眾監督。

勞動部表示，守護每一位勞工的作業安全是職安工作的核心價值。透過定期分析統計資訊，旨在提供地方政府、產業界與相關單位評估現況，針對潛在風險進行檢討，透過職安資源的投入與合作，建構更完備的職安防護體系，為勞工打造更安全、更安心的勞動環境。

職災 死亡 勞動部

相關新聞

「送貨司機」輕鬆又自由？高薪讓她超心動 網曝血淚實情：壓力大到崩潰

送貨司機的工作真的好做嗎？一名女網友發文，稱她的朋友說送貨司機的工作既輕鬆薪水又高，讓她非常心動。對此，不少過來人揭露真相，指出當送貨司機雖然薪水高，但不僅會面臨交通罰鍰的問題，更要長途駕駛非常辛苦，「通常一個人是做不來的」。

受美關稅衝擊失業 嘉義勞工運用就業工具接軌職場領10.8萬獎勵

勞動部為協助因美國關稅及匯率波動影響就業權益的失業勞工，推動勞工就業通計畫，整合僱用獎助、工作崗位訓練及職務再設計資源。

延退勞資協商 勞團：還是看雇主臉色

對於新指引，台灣工人鬥陣總工會理事長何政家直言，當初已揭示這個修法是雞肋、多餘的。若勞工具備相對的專業技術價值，就算已到...

65歲想延退 勞動部推協商指引鼓勵主動談

鼓勵六十五歲屆退勞工續留職場，勞動部昨發布「勞雇雙方協商延後退休年齡及退休後再僱用參考指引」，羅列協商注意事項、資源等。...

讓老師傅傳承經驗 延後退休要備方案

若要延長退休年限，需準備包括年齡、勞動條件的方案！勞動部勞退司司長黃維琛14日在記者會上提醒，勞工若要延長退休年限，需準備協商方案，若同意後，雇主不得片面變更勞動契約，也不得再以年滿65歲為由終止契約，雙方都要有書面資料。裕隆集團主管分享說，製造業很期待修法延長退休年限，讓老師傅可以傳承經驗。

台北月薪3萬8…北漂族哀號「活著是奇蹟」 他揭更殘酷現實：去新北多5千

台北工作機會多、產業選擇豐富，長年吸引大量外縣市民眾北漂打拚，但高房租與生活成本也讓不少人壓力爆表。近日有網友在Threads發文感嘆「原來現在月薪3萬8已經算低薪了嗎？座標台北」，短短一句話引發廣大共鳴，大量北漂族現身說法，直言扣掉房租、勞健保與基本開銷後，錢幾乎全沒了，「沒5萬在台北都是低薪」。

