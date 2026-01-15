2025重大職災死亡251人 高處墜落最多數達67%

勞動部15日公布2025年全產業重大職災死亡人數總計為251人，較2024年287人減少36人。其中，營造業重大職災死亡人數下降最多，進一步分析死亡原因，仍以高處墜落為主要災害類型。勞動部將啟動相關防墜減災作為，並定期公開職災統計相關資訊供社會監督。

勞動部指出，2025年營造業死亡人數為105人（占42％），較2024年減少40人，是因為持續強化建築工程檢查強度，並針對墜落、火災等高風險危害落實監督與預防輔導，展現具體減災成效。此外，部分因2025年營造業不當趕工的情況減少，也使營造業現場之安全風險減緩。

在政府強化職安監督輔導與趕工壓力舒緩的雙重影響下，進而使營造業職災發生率明顯下降。然營造業「墜落」致死比例仍高達67%（70人），且民間工程災害占比超過7成，這仍是未來須持續強化重點。

另製造業死亡人數增加7人共計63人（占全產業25％），反映出國內中小企業在防止職災之資源及安全管理知能上的匱乏。

在縣市別方面，台中市2025年以36人死亡居全國最高，新北市與桃園市次之；高雄市則較前一年減少17人，台北市增加8人，顯示各地方政府的職場安全推動工作仍有精進空間。

為持續降低職災發生，勞動部已修正《職業安全衛生法》，並同步提出「強化職場減災行動計畫」，從法制面與執行面推動各項減災作為，重點包括強化工程源頭防災、加強承攬安全管理、擴展防災夥伴合作量能及導入科技防災效能。

此外，勞動部也已將2025年重大職災死亡人數統計資料公布於職業安全衛生署官網－熱門連結之「職場重大職災/違法資訊公布專區」，後續並將按季於次月15日前公布最新之統計資料，接受社會大眾監督。

勞動部表示，守護每一位勞工的作業安全是職安工作的核心價值。透過定期分析統計資訊，旨在提供地方政府、產業界與相關單位評估現況，針對潛在風險進行檢討，透過職安資源的投入與合作，建構更完備的職安防護體系，為勞工打造更安全、更安心的勞動環境。