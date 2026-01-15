受美關稅衝擊失業 嘉義勞工運用就業工具接軌職場領10.8萬獎勵
勞動部為協助因美國關稅及匯率波動影響就業權益的失業勞工，推動勞工就業通計畫，整合僱用獎助、工作崗位訓練及職務再設計資源。
55歲「阿坤」在這波衝擊下，因公司訂單銳減而致失業，在嘉義中心協助下，運用就業工具順利接軌職場，還領10.8萬獎勵金。雲嘉南分署長劉邦棟表示，雇主按月計酬僱用經推介且連續失業達30日，可申請每人每月6000元僱用獎助，希望透過獎補助措施挺勞工、撐雇主。
原本在台中從事物流運輸20多年的阿坤，為照顧年長父母，3年前帶著妻小搬回嘉義縣大林定居，並於住家附近找到醫療器材產線技術員工作。原以為安穩的工作卻因美國關稅影響，訂單大幅下降而致人力需求銳減，他也在這波衝擊下失業。身為家中經濟梁柱，阿坤不能停下尋職腳步，前往嘉義就業中心尋求幫助。
就服員透過深度諮詢發現阿坤雖已逾中高齡，但其良好的職場態度及工作經驗，仍是不可多得的產業即戰力。嘉義中心運用僱用獎助措施及就業促進工具，僅1個多月就成功媒合至唐聚企業股份有限公司擔任產線技術員，負責料袋整理、印刷機台操作及倉儲等工作。
因該產業屬製造業3K（危險、辛苦、骯髒）產業，就服員也協助阿坤申請缺工就業獎勵，除薪資外還能領到最高合計10.8萬元的獎勵津貼。
劉邦棟說，雇主在執行計畫期間必須維持僱用規模90%以上，且未有實施減班休息情形。若勞工職能不符職缺要求，雇主還可提出訓練計畫，每人每月補助1.2萬元、最長3個月工作崗位訓練費。
民眾若想進一步瞭解計畫詳細資訊，可至台灣就業通勞工就業通計畫專區查詢，或撥打免付費客服專線0800-777888，也可電洽雲嘉南分署轄下各就業中心。
