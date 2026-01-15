「送貨司機」輕鬆又自由？高薪讓她超心動 網曝血淚實情：壓力大到崩潰

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友聽朋友說送貨司機的工作既輕鬆薪水又高，讓她非常心動。示意圖／ingimage
送貨司機的工作真的好做嗎？一名女網友發文，提到朋友說送貨司機的工作既輕鬆薪水又高，讓她非常心動。對此，不少過來人揭露真相，指出當送貨司機雖然薪水高，但不僅會面臨交通罰鍰的問題，更要長途駕駛非常辛苦，「通常一個人是做不來的」。

一名女網友在Dcard發文，表示她聽聞一些當送貨司機的朋友說，他們上班打卡完就可以玩手機、吃早餐，貨物都交由理貨人員來疊，等出車時再出發就好。

原PO的朋友更透露，不想送的話就讓機車去送，還可以有加班費，一個月4萬到5萬非常輕鬆。原PO雖然不會開車，但聽聞此行業如此輕鬆、薪水又高讓她很心動。

此文一出，不少過來人紛紛表示當送貨司機並不輕鬆，經常要面臨交通罰鍰，「如果被警察拖吊，不知道司機會被公司怎麼修理，警察需要業績的時候，例如十二月、一月，非常極端，一直吊一直吊」、「有些公司會幫忙吃罰單，但大部分就叫司機自己吃；保險車損看公司怎麼談，基本上不到一定的數額不會幫出險要自己賠」。

更有網友指出工時高、工作累等問題，「等你考慮完下雨天下貨、吃午餐停車問題、因為下貨需要臨停、臨停或是被檢舉違規罰單要自己吃等等，這些鳥事妳都能接受再來說輕鬆，而且開車非常耗精神」、「司機薪水要高要做那種貨櫃車開長途的，更進階一點的是向銀行貸款買車子，月入20萬不是問題，不過通常一個人是做不來」、「送貨開車在路上時刻都有危險、行車糾紛、吃罰單、修車費、油錢、搬貨體力活，甚至開長途車耗神」。

也有網友分享送貨司機的薪水，但透露壓力很大，「收入可觀是真的，黑貓或是新竹物流，一個月七八萬比比皆是，壓力大到妳崩潰」、「等妳試過就知道了，一天12h是基本六日也要跑，因為妳不跑就頂多4~5萬」、「薪水高沒錯，但也是用肝換的，我知道開連結車的可以10萬以上，也是找不到新人要做」。

送貨員 物流 加班費 壓力 罰單

受美關稅衝擊失業 嘉義勞工運用就業工具接軌職場領10.8萬獎勵

勞動部為協助因美國關稅及匯率波動影響就業權益的失業勞工，推動勞工就業通計畫，整合僱用獎助、工作崗位訓練及職務再設計資源。

延退勞資協商 勞團：還是看雇主臉色

對於新指引，台灣工人鬥陣總工會理事長何政家直言，當初已揭示這個修法是雞肋、多餘的。若勞工具備相對的專業技術價值，就算已到...

65歲想延退 勞動部推協商指引鼓勵主動談

鼓勵六十五歲屆退勞工續留職場，勞動部昨發布「勞雇雙方協商延後退休年齡及退休後再僱用參考指引」，羅列協商注意事項、資源等。...

讓老師傅傳承經驗 延後退休要備方案

若要延長退休年限，需準備包括年齡、勞動條件的方案！勞動部勞退司司長黃維琛14日在記者會上提醒，勞工若要延長退休年限，需準備協商方案，若同意後，雇主不得片面變更勞動契約，也不得再以年滿65歲為由終止契約，雙方都要有書面資料。裕隆集團主管分享說，製造業很期待修法延長退休年限，讓老師傅可以傳承經驗。

台北月薪3萬8…北漂族哀號「活著是奇蹟」 他揭更殘酷現實：去新北多5千

台北工作機會多、產業選擇豐富，長年吸引大量外縣市民眾北漂打拚，但高房租與生活成本也讓不少人壓力爆表。近日有網友在Threads發文感嘆「原來現在月薪3萬8已經算低薪了嗎？座標台北」，短短一句話引發廣大共鳴，大量北漂族現身說法，直言扣掉房租、勞健保與基本開銷後，錢幾乎全沒了，「沒5萬在台北都是低薪」。

