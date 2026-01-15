「送貨司機」輕鬆又自由？高薪讓她超心動 網曝血淚實情：壓力大到崩潰

送貨司機的工作真的好做嗎？一名女網友發文，提到朋友說送貨司機的工作既輕鬆薪水又高，讓她非常心動。對此，不少過來人揭露真相，指出當送貨司機雖然薪水高，但不僅會面臨交通罰鍰的問題，更要長途駕駛非常辛苦，「通常一個人是做不來的」。

一名女網友在Dcard發文，表示她聽聞一些當送貨司機的朋友說，他們上班打卡完就可以玩手機、吃早餐，貨物都交由理貨人員來疊，等出車時再出發就好。

原PO的朋友更透露，不想送的話就讓機車去送，還可以有加班費，一個月4萬到5萬非常輕鬆。原PO雖然不會開車，但聽聞此行業如此輕鬆、薪水又高讓她很心動。

此文一出，不少過來人紛紛表示當送貨司機並不輕鬆，經常要面臨交通罰鍰，「如果被警察拖吊，不知道司機會被公司怎麼修理，警察需要業績的時候，例如十二月、一月，非常極端，一直吊一直吊」、「有些公司會幫忙吃罰單，但大部分就叫司機自己吃；保險車損看公司怎麼談，基本上不到一定的數額不會幫出險要自己賠」。

更有網友指出工時高、工作累等問題，「等你考慮完下雨天下貨、吃午餐停車問題、因為下貨需要臨停、臨停或是被檢舉違規罰單要自己吃等等，這些鳥事妳都能接受再來說輕鬆，而且開車非常耗精神」、「司機薪水要高要做那種貨櫃車開長途的，更進階一點的是向銀行貸款買車子，月入20萬不是問題，不過通常一個人是做不來」、「送貨開車在路上時刻都有危險、行車糾紛、吃罰單、修車費、油錢、搬貨體力活，甚至開長途車耗神」。

也有網友分享送貨司機的薪水，但透露壓力很大，「收入可觀是真的，黑貓或是新竹物流，一個月七八萬比比皆是，壓力大到妳崩潰」、「等妳試過就知道了，一天12h是基本六日也要跑，因為妳不跑就頂多4~5萬」、「薪水高沒錯，但也是用肝換的，我知道開連結車的可以10萬以上，也是找不到新人要做」。