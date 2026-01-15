聽新聞
65歲想延退 勞動部推協商指引鼓勵主動談

聯合報／ 記者葉冠妤／台北報導
為鼓勵六十五歲屆退勞工續留職場，勞動部昨發布相關指引，羅列協商應注意事項、可運用資源等。新聞示意圖與當事人無涉。記者黃仲裕／攝影
為鼓勵六十五歲屆退勞工續留職場，勞動部昨發布相關指引，羅列協商應注意事項、可運用資源等。新聞示意圖與當事人無涉。記者黃仲裕／攝影

鼓勵六十五歲屆退勞工續留職場，勞動部昨發布「勞雇雙方協商延後退休年齡及退休後再僱用參考指引」，羅列協商注意事項、資源等。由於修法前，即可協商延退，但決定權仍在雇主手上，新指引也是如此，外界譏諷為「雞肋法條」。

對此，勞動部官員坦言，法令僅明定未滿六十五歲不能強制終止契約，勞工若屆齡六十五歲可主動提出延後退休意願，雇主仍可不同意其延後退休。換言之，勞雇協商，只是法律上給雙方的一個空間繼續往後走，若原公司沒有適當職位，勞工只能尋求轉職協助。

值得注意的是，現行勞基法並未限制協商延後退休年齡的時間點，全看勞資雙方協商結果。雙方如協商同意延後退休，雇主不得以年齡為由，對其有差別待遇，違者可處三十萬至一五○萬元罰鍰。

「勞動基準法」第五十四條修正條文於二○二四年七月三十一日公告施行，勞雇雙方可協商延後六十五歲強制退休年齡，勞動部統計，自二○二四年八月至二○二五年七月，超過二萬四千名年滿六十五歲勞工選擇續留原公司服務，其中一萬九千多人採「延後退休」，在不中斷勞保投保的情況下，持續工作；四千八百多人先結清舊有年資或領取退休金後，以「再僱用」形式重新加保。

據最新參考指引，勞資雙方可從三種模式中擇一合作，首先，勞資未經特定協商，勞工持續提供勞務、雇主持續支薪，法律上視同勞動契約自動延續；第二，雙方協商延後退休年齡，訂下書面記錄，年資不中斷，並履行原有勞動契約，雇主不得單方面變更薪資或勞動條件，如有調整，需經雙方合意。

第三為退休後再受僱，勞工辦理退休，領取退休金後，可依「中高齡者及高齡者就業促進法」簽訂定期勞動契約，讓職務設計與工時更具彈性，在契約期間，雇主不得再以年滿六十五歲為由終止契約。

勞動部勞動福祉退休司長黃維琛表示，最常見模式為雇主願意繼續聘僱，向勞工提出協商。參考指引出爐，鼓勵屆退勞工主動協商，不過，雇主仍握有決定權。

