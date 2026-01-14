勞動部發布延後退休協商指引 鼓勵高齡者續留職場

快訊

中央社／ 台北14日電

勞工滿65歲可與雇主協商延後退休，勞動部今天發布協商延後退休參考指引，彙集協商過程應注意事項，並提供協商紀錄表，鼓勵勞雇雙方協商續留職場

勞動部今天舉行記者會，勞動部勞動福祉退休司司長黃維琛表示，台灣步入超高齡社會，不少高齡者在人生下半場希望繼續充實自我、續留職場，勞動部今天正式發布「勞雇雙方協商延後退休年齡及退休後再僱用參考指引」，盼協助勞資雙方順利協商。

黃維琛表示，參考指引彙集協商延後退休年齡過程應注意面向，包括何時可以協商、協商前的準備、協商過程應注意事項，以及雇主僱用高齡勞工可運用的資源等，也提供協商延後退休年齡的協商紀錄表。

黃維琛舉例，高齡勞工續留職場會有三種樣態，包含繼續僱用、協商延後退休年齡以及退休後再僱用，因此當勞工滿65歲時，雙方可以依照指引進行相關協商準備，包含如何延後退休、延後退休到幾歲，或是否退休後再回聘。

黃維琛表示，當確定續留職場方式後，雙方就可進一步針對工作內容、工作時間等繼續進行協商，也建議事業單位若有工會組織，可請工會陪同；而指引也提供協商紀錄表，雙方可做成書面約定留存紀錄。

此外，黃維琛說，中高齡勞工的職業衛生安全必須特別注意，協商指引也特別記載企業單位應該注意勞工健康檢查等，也彙集政府提供的高齡者再就業等相關獎助補助，給企業參考。

黃維琛說，現行勞動基準法規定，勞工沒有滿65歲，雇主不得強制退休，目的是為了保障勞工持續受僱到年滿65歲，但社會漸漸形成一個65歲就要退休的工作規則；其實若勞雇雙方有意願，勞工還是可以持續受僱工作，雙方可以依勞基法協商約定延後退休年齡。

黃維琛表示，根據勞保資料統計，現行65歲以上仍在投保者有1萬多名；勞動部希望透過協商指引，凸顯在勞基法上仍有協商延後退休的空間，鼓勵更多勞工可續留職場。

裕隆汽車製造公司協理階孟月今天也分享，在製造業面臨缺工且仰賴經驗傳承的實務現場，裕隆早已透過不同模式留用資深人才；而過去跟勞工協商延後退休過程，總有許多細節須花更多時間討論，如今指引發布，可更順利進行，也讓未來留任人員可以有更多幫助。

裕隆汽車製造公司企業工會理事長羅文男指出，集團老早就實施退休回聘方案，但每名員工的生涯規劃各異，有人盼望65歲後享受退休生活，也有人希望透過調整工作內容或工作方式續留職場；只有勞雇雙方共同協商討論，才能兼顧產業留才與員工需求，創造勞資共好。

