讓老師傅傳承經驗 延後退休要備方案

若要延長退休年限，需準備包括年齡、勞動條件的方案！勞動部勞退司司長黃維琛14日在記者會上提醒，勞工若要延長退休年限，需準備協商方案，若同意後，雇主不得片面變更勞動契約，也不得再以年滿65歲為由終止契約，雙方都要有書面資料。裕隆集團主管分享說，製造業很期待修法延長退休年限，讓老師傅可以傳承經驗。

變更契約需重新協商

勞動部14日舉行「勞雇雙方協商延後退休年齡及退休後再僱用參考指引」發布記者會。勞退司司長黃維琛表示，高齡勞工續留職場的方式，包括依照《勞基法》第54條第1項，繼續工作不強制退休，或是依第2項由勞雇雙方合意協商延後退休年齡，以及退休後再僱用，與已辦理退休的高齡勞工簽訂不定期契約，或是依照《中高齡者及高齡者就業促進法》第28條簽訂定期契約。

黃維琛說，協商之前要準備協商方案，包括期望工作年齡、變更條件方案、評估適合工作方式與確定契約起訖，還有是否能調整工時、工作地點與內容，與是否需要工會陪同；若延後退休年齡，雇主不得片面變更勞動契約，也不得再以年滿65歲為由終止契約，雙方需以書面約定，若需變更契約需重新協商，若未能協商，提前終止契約需符合法定事由。

65歲無退保有1萬人

現場也邀請到裕隆集團分享經驗。裕隆集團總管理處總監楊芳育表示，製造業近年來也碰到缺工，因此法規尚未正式上路之前就有類似案例。裕隆汽車製造股份有限公司企業工會理事長羅文男則說，製造業來說，年輕人也希望很有經驗的師傅留下來，因為若要完整學習相關技能需要5年，有師傅帶領可縮短不少時間。

但媒體質疑，若資方不同意延後退休年限怎麼辦？黃維琛表示，65歲強制退休是現有法規，若勞工想要延長退休年限，原則上希望能在廠內協議，工會也可從中協助，若真的無法的話，勞動部也有轉就業等其它安排。黃維琛表示，修法後，至今65歲以上沒有退保或是加保者約有1萬人。

資方簽約彈性更高

「主要是企業方比較有希望勞工延長退休的需求！」楊芳育表示，因此在雙方合意的條件協商上比較沒有困難。有記者詢問，過去是否曾有勞工主動提過，裕隆集團表示，今年有2個員工主動提出想要延長退休年限，《勞基法》修法前只能簽定期契約，但修法後就可以簽訂不定期契約，讓企業的彈性可以更高。

