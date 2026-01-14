台北月薪3萬8…北漂族哀號「活著是奇蹟」 他揭更殘酷現實：去新北多5千

台北工作機會多、產業選擇豐富，長年吸引大量外縣市民眾北漂打拚，但高房租與生活成本也讓不少人壓力爆表。近日有網友在Threads發文感嘆「原來現在月薪3萬8已經算低薪了嗎？座標台北」，短短一句話引發廣大共鳴，大量北漂族現身說法，直言扣掉房租、勞健保與基本開銷後，錢幾乎全沒了，「沒5萬在台北都是低薪」。

原PO透露，自己在台北工作5年多，是一名普通剪輯師，目前租屋在三重，近來卻越來越感到力不從心。他表示，撇除創業、當業務、賣保險和搖飲料等工作，認為自己平常除了下班後接案外，完全看不到對未來職涯有幫助的發展跑道，甚至有些案子的行情價格偏低，「接個案市場還要爛到一支30秒影片全包只給300元，還要你身兼多職，一條龍的技能都要會」，不禁讓他萌生是否考慮南下就業的念頭。

貼文曝光後，許多網友直言「北部有北部的規矩」，房租往往一萬元起跳，「38k扣掉勞健保實領只剩3萬出頭，房租就吃掉快4成薪水」、「水電瓦斯、生活開銷一扣，幾乎沒剩」、「要很認真的數錢跟生活，不然每個月都在跟錢拉鋸，不小心會翻車」。不少租屋族苦笑表示，「3萬8台北真的很不夠欸！房租、水電瓦斯、生活開銷…能活著就是件奇蹟了」、「3萬8繳個錢就沒了」、「我實領32k還要租房，只能說勉強活著」。

也有網友點出更現實的一面，直言「38k甚至低於薪資中位數」、「跟你說殘酷現實，38k比部分外籍移工薪資還少」。有人分享自身經驗指出，3萬8在台北未必最高，「同樣職位在新北反而多5千」、「因為天龍光環，一堆人硬擠台北，薪資反而被捲低」。甚至有人直言，「北漂只是幫房東繳房貸，為了勉強活著」。

不過，也有網友理性認為，是否低薪仍須視行業與資歷而定，「低薪沒錯，但算是正常人的薪水」、「單看數字不客觀」、「你又沒說你幾歲，說不定大學剛畢業未來有進步空間，但不要說30好幾了還在38k，那一輩子就這樣了」。也有人鼓勵原PO持續進修、把握跳槽機會，「你還年輕，薪水會漲的，充實自己才是正道」、「年薪很高很高，通常是在你的領域深耕10年之後，所以不要給自己太大的壓力，但學習不能中斷，加油」。