農曆年前一次購足！「台中百工百業博覽會」16日開展

搶攻農曆春節前的消費商機，台中市商業會號召旗下138個公會，將於1月16日至19日在台中國際會展中心，盛大舉辦「台中百工百業博覽會」，活動規劃七大主題展區、共計684個攤位，涵蓋年貨、美食、旅遊、汽車、家電及房產建材等多元領域，預計四天展期將吸引超過10萬人次進場，創造逾4億元商機。

台中市商業會理事長謝豐享指出，此次博覽會展現了產業的高度信心，旗下138個公會全面總動員。他透露，由於產業界參與極為踴躍，受限於場地空間，甚至有超過100多個攤位排隊卻無法進場，顯見各界強烈看好農曆年前的買氣。

主辦單位透露，今年規劃的七大展區包含台中首屆室內最大規模年貨展、觀光旅遊展、國際交流區、國際新車展示區、數位AI家電暨廚衛安全設備展、房產建材裝潢展及幸福產業區，打造中部地區馬年最具規模的一站式採購與產業交流平台，全面搶攻春節前消費高峰。

此外，這次活動名店齊聚， 伴手禮區網羅裕芳食品、三點一刻、TEA TOP、陳允寶泉、黑橋牌、東順興等知名品牌；飯店年菜與餐券則有日光溫泉酒店、台中仲信金鬱金香酒店、美美心港式飲茶、大巨人鐵板燒、金磚極品牛排、岩漿麻辣火鍋等名店進駐。

值得注意的是，房地產、代銷與建材公會也集體響應，包含富旺國際（6219）、中陽建設、萬群地產、富宇建設、鴻邑建設、合富國際、如鴻廣告、三羽建材等近百家業者參展。

富旺國際本次加碼推出「參觀賞屋天天抽星宇機票」活動，以及展場限定優惠-簽約再送10萬新光禮券；如鴻廣告也推出「賞屋即贈全聯禮券送完為止」，歡迎鑑賞心中的理想屋。

隨著農曆年節將至，今年特別打造室內年貨採購盛會，規劃茗茶、品酒、伴手禮、精品咖啡及童鞋等五大特色主題，並首創結合台中知名飯店與餐飲集團，推出「飯店年菜與餐券採購一條街」，喜迎馬年一次備齊豐盛年貨。

由台中市旅行公會號召集結多家旅行社推出的2026春節熱門行程，也是全面清倉一位不留，日本、韓國、泰國、越南、歐洲等航線優惠齊發。

由台中市汽車公會號召，集結Volvo、Ford、寶獅、雪鐵龍、KIA等多家國際車廠，同步進駐展場，現場展示多款主力與新世代車型，涵蓋節能科技、智慧駕駛輔助與多元車款選擇。

擁有200多年歷史、名列國定三級古蹟的台中樂成宮也首度跨界2026台中百工百業博覽會，由天上聖母(旱溪媽祖)率領宮內眾神進駐商業展覽現場，為各行各業的職人、企業主及勞工朋友們加持賜福，護佑萬業興隆。

為了刺激買氣，主辦單位也宣布，凡於展覽現場消費滿5,000元，即可兌換摸彩券乙張，滿1萬元即有兩張，以此類推。買越多，中獎機率越高。獎項包含住宿券、餐券、時尚家電、戶外用品等好禮。 美美心港式飲茶推出冷凍年菜組合。記者宋健生／攝影 3點1刻以世界首創「茶包式奶茶」聞名。記者宋健生／攝影 老字號伴手禮、零嘴品牌裕芳食品。記者宋健生／攝影 三羽建材將展售最新的地毯等建材。記者宋健生／攝影 台中市商業會號召旗下138個公會，將於國際會展中心盛大舉辦「台中百工百業博覽會」。記者宋健生／攝影 百工百業博覽會中也有業者推出過年換廚具、熱水器活動。記者宋健生／攝影