台鐵今宣布招考1771名員工 助理站務員起薪37K起

中央社／ 台北13日電
台鐵今天宣布，今年將招考1771名正、備取人員，招募職類涵蓋運務、工務等。圖為台鐵人員檢修情形。聯合報記者謝進盛／攝影
台鐵今天宣布，今年將招考1771名正、備取人員，招募職類涵蓋運務、工務等，助理站務員等起薪新台幣3萬7230元起，助理工程師起薪4萬5130元起等。

國營台灣鐵路股份有限公司今年再度啟動公開甄選，擴大招募各類科正、備取人員合計1771名。

台鐵表示，這次甄試計畫已於官方網站公告，招募職類涵蓋運務、工務（土木工程、建築工程、養路工程）、電務（電務、電力、電扶梯）、機務（機械、電機、消防工程），以及職安管理、職安護理、材料管理、財務管理、會計、廉政、資訊、企劃研析、事務管理、人力資源、餐旅服務及廚工等領域，服務地點遍及全台各地。

台鐵指出，在薪資與報考資格方面，助理工程師與助理管理師職務，須具碩士學歷，或大學畢業並具2年以上相關工作經驗，起薪為每月4萬5130元，最高可達5萬9210元；技術員與事務員職務，依類科需求開放專科以上畢業者報考，起薪為每月4萬2580元，最高可達5萬5660元。

助理技術員、助理事務員、助理站務員及服務員等職務，則開放高中（職）畢業者報考，起薪分別為每月4萬10元及3萬7230元，最高分別可達5萬1960元及4萬3750元。

台鐵表示，針對實際從事現場維修或夜間作業人員，依規定提供夜點費、危險加給，花東地區亦設有地域加給等補助措施，並持續完善訓練制度與職涯發展規劃，建立較為明確的專業培訓路徑與晉升機制。

台鐵指出，近年面對運輸安全要求提高與產業環境變化，已陸續推動新型列車導入、智慧號誌與監控系統建置、維修基地升級，以及旅客服務流程優化等多項措施。這次招募新進人員，未來將實際參與相關轉型與現場改善工作。

台鐵 站務員 職涯發展 薪資 人力

