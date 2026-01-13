「我今天願意加班」標語遭批情勒 彰基：非強制、年終加碼肯定
臉書粉絲團「靠北護理師」近期貼出彰化基督教醫院標語「我今天願意加班」，引發熱議，甚至被批評為「情緒勒索」。對此彰基醫院表示，標語原意是在開刀房高壓手術環境中，給予願意留下守護生命的醫護同工正面的肯定與幽默感。院方理解外界批評，但希望社會大眾理解仍有一群護理人員選擇支持「再一刀就好」的精神，守護無數家庭。
彰基醫療長、神經外科醫師張尚文指出，許多醫院因健保總額或人力成本限制，下午兩點或四點後就不再接刀，但彰基始終以病人需求為第一優先。他強調，如果彰基也「準時關門」，彰化、雲林、南投地區的危急病患將面臨無處可去的困境。
彰基醫院共有35間開刀房，平均平日每天執行115台常規手術及26台急診手術。以2025年12月為例，手術室完成超過80例嚴重頭部外傷與顱內出血急診手術、近90例心血管及葉克膜相關緊急手術、近180台四肢骨折手術，以及110台一般外傷手術。
張尚文說，手術室加班採「自願」原則，加班時數依勞基法給予加班費，多數加班時間可透過流程優化控制在兩小時內，以兼顧同仁生活品質。院方也提供優渥加班費與實質獎勵，總院長陳穆寬核定今年對志願加班的同仁額外鼓勵，除了全院3.5個月的年終獎金，還加碼至4.0、5.0、7.0、8.0及10.5個月，最高同仁年終可達其他員工三倍，以此表達醫院對辛苦付出的感謝。
▪️殺破狼／2026年12星座整體運勢（上）金牛邂逅對象、處女注意財務
▪️殺破狼／2026年12星座整體運勢（下）天秤苦盡甘來、摩羯戀情開花
▪️殺破狼2026年感情運大公開！揭「桃花最旺、感情最坎坷」星座Top3
▪️2026上半年生肖整體運(上)／牛要相信自己、虎避免做重大改變
▪️2026上半年生肖整體運(下)／豬功高震主、這動物當心爛桃花
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言