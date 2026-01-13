「我今天願意加班」標語遭批情勒 彰基：非強制、年終加碼肯定

快訊

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
臉書粉絲團「靠北護理師」近期PO出彰化基督教醫院標語「我今天願意加班」，引發熱議，甚至被批評為「情緒勒索」。圖／彰基提供
臉書粉絲團「靠北護理師」近期貼出彰化基督教醫院標語「我今天願意加班」，引發熱議，甚至被批評為「情緒勒索」。對此彰基醫院表示，標語原意是在開刀房高壓手術環境中，給予願意留下守護生命的醫護同工正面的肯定與幽默感。院方理解外界批評，但希望社會大眾理解仍有一群護理人員選擇支持「再一刀就好」的精神，守護無數家庭。

彰基醫療長、神經外科醫師張尚文指出，許多醫院因健保總額或人力成本限制，下午兩點或四點後就不再接刀，但彰基始終以病人需求為第一優先。他強調，如果彰基也「準時關門」，彰化、雲林、南投地區的危急病患將面臨無處可去的困境。

彰基醫院共有35間開刀房，平均平日每天執行115台常規手術及26台急診手術。以2025年12月為例，手術室完成超過80例嚴重頭部外傷與顱內出血急診手術、近90例心血管及葉克膜相關緊急手術、近180台四肢骨折手術，以及110台一般外傷手術。

張尚文說，手術室加班採「自願」原則，加班時數依勞基法給予加班費，多數加班時間可透過流程優化控制在兩小時內，以兼顧同仁生活品質。院方也提供優渥加班費與實質獎勵，總院長陳穆寬核定今年對志願加班的同仁額外鼓勵，除了全院3.5個月的年終獎金，還加碼至4.0、5.0、7.0、8.0及10.5個月，最高同仁年終可達其他員工三倍，以此表達醫院對辛苦付出的感謝。

臉書粉絲團「靠北護理師」近期PO出彰化基督教醫院標語「我今天願意加班」，引發熱議，對此彰基指出，開刀房鼓勵自願加班而非強制。圖／彰基提供
手術 加班費 彰基醫院 情緒勒索 醫護 護理師 年終獎金

