寒假打工詐騙怎麼抓？打工趣首創 AI「詐騙工作雷達」

大專院校寒假陸續展開，許多學生開始尋找寒假打工兼職機會，然而打工趣發現近期打工詐騙案件激增 50％。根據趨勢科技於今年 8 月公布的調查，超過 58% 受訪者曾收到打工詐騙簡訊或電子郵件，常見手法包括假冒職缺廣告、要求預付款項，或誘導下載可疑應用程式，已成為常見的求職陷阱。打工趣平台也觀察到，隨著寒假打工高峰到來，疑似詐騙職缺數量同步增加。著眼於此，獨立打工平台打工趣正式上線台灣首創的AI 「詐騙工作雷達」工具，會員可於打工趣網站與 App 中免費使用，協助求職者在應徵前快速判斷職缺風險。

打工趣執行長林偉立表示：「近年網路打工詐騙手法不斷翻新，而寒假是求職高峰期，也是詐騙高峰期。我們在寒假前的職缺審核過程中，就已發現多起疑似詐騙案例，包含以緬甸或其他海外 IP 刊登虛假職缺、偽造公司登記資料進行認證等情形。這類職缺往往在社群散布或導引至 LINE 私訊，並以『輕鬆高薪』、『彈性上班』等條件吸引學生上鉤，誘使提供個資或支付費用，讓急於找工作的學生承擔極高風險。」

近年詐騙集團不僅能完整複製正版企業職缺，更常透過話術與心理誘導進行二次詐騙，使求職者在初期難以察覺異常。為協助學生在寒假求職高峰期降低風險，打工趣團隊開發「詐騙工作雷達」，以被動防禦轉向主動偵查為設計核心，不同於傳統反詐騙工具，僅停留在「黑名單比對」或「關鍵字掃描」，進一步導入 AI 深度語意分析與數位誘餌技術，回應當前詐騙手法快速進化的現況，協助使用者提前辨識潛在風險。

「詐騙工作雷達」採用三層防禦與偵查架構。第一層為即時過濾機制，透過動態更新的關鍵字庫，快速辨識詐騙術語與境外用語，有效攔截 80% 常見陷阱；第二層進行語意深度分析，即使職缺內容未出現明顯敏感字詞，仍能從語氣與描述邏輯中，判斷是否存在高薪誘騙或規避平台監控等異常意圖；第三層為主動偵查機制，針對看似正常的職缺進一步比對對話紀錄，揪出在轉往 LINE 等私下通訊後才出現的投資、洗錢等非法誘導行為。

在三層防禦與主動偵查架構下，平台採用兩步驟辨識流程：先進行初步風險偵測，再針對高風險職缺進行深度偵查，協助求職者在應徵前與互動過程中，即時辨識潛在風險。

初步職缺檢測—風險儀表板：使用者只需輸入職缺名稱、公司名稱、薪資與工作內容描述，即可啟動檢測流程。系統完成分析後，將在風險儀表板上直觀呈現整體風險評估、建議行動，以及危險指標（Red Flags）與安全指標（Green Flags），協助求職者快速判斷是否值得進一步接觸。

高風險職缺—深度對話偵查：業界首創的「數位陷阱」功能，使用者可產生模擬履歷的連結提供給對方，當對方點擊時，系統會捕捉 IP 位址與地理位置，判斷是否來自高風險區域，如緬甸、柬埔寨等國家，或刊登者位置與職缺位置距離遙遠等異常。同時可將求職對話紀錄貼入系統，AI 會偵測高薪誘騙、投資轉借或陌生地點等異常行為，並產出深度偵查報告，提供即時風險評估與防詐建議。

工具內同步建立回報功能，使用者可立即回報已確認的詐騙職缺、LINE ID 或網址，幫助持續更新 AI 特徵庫，守護更多求職者。

打工趣「詐騙工作雷達」目前已於打工趣官網及 App 開放使用，提供學生與打工族在求職過程中更即時、主動的安全防護。打工趣也提醒求職者，在尋找兼職工作時務必保持警覺。合法的工作機會不會要求求職者先行付費，也不應要求提供銀行帳號、金融卡或身分證件等敏感個資。

常見的求職詐騙警訊包括：職缺來源不明，卻聲稱「快速錄取」；要求先支付「培訓費」、「保證金」；標榜高薪，但工作內容說明模糊不清；透過私人通訊軟體邀約面試或直接入職。