被「科技業」3字害到？他嘆酒肉朋友全現形：要我內推工程師

科技業因搭上AI熱潮，成為不少人首選的工作。不過，一名網友分享，自己在科技業從事行政職，但卻因為「科技業」三個字，被朋友們不斷要求內推工程師或主管職，甚至還開出起薪5萬元以上的條件，讓他相當無奈。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在Dcard以「只是進科技業邊緣，身邊突然出現一堆酒肉朋友」為題，指出身邊朋友聽到自己在科技業上班，都會開口要求內推工程師或主管，甚至開出5萬元以上的薪資，讓他相當傻眼。他認為自己僅是領基本薪資的行政職，根本沒有話語權，更不可能隨便內推高薪職缺，也因此看清誰才是真正的酒肉朋友。

貼文一出後，不少網友都表示「我都嘛把沒在聯絡的人刪好友，一方面是怕詐騙的問題，一方面的原因是你文中提到的問題」、「快離開有毒的溫層吧」、「遇到這種不是都表面上答應，私底下什麼都不做就好嗎」、「放生吧，你們注定不同圈子」、「我剛面上神山的時候，只跟我老家一個國中認識的朋友說過，過幾天我的限時動態就突然出現好幾個沒訊息或講話快十年的朋友回覆」。

不過，也有部分網友持不同意見，指出「5萬真的是低標了，你朋友沒說錯啊」、「科技業不到5萬喔，技術員？」、「非5萬、科技業好像真的有點太低…」、「行政職能內推工程師職位？」、「科技業的行政職不可能拿基本工資吧？也太低」。