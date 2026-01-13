被「科技業」3字害到？他嘆酒肉朋友全現形：要我內推工程師

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
一名從事科技業行政職的網友不斷被朋友們要求內推工程師或主管職，讓他相當無奈。 示意圖／AI生成
科技業因搭上AI熱潮，成為不少人首選的工作。不過，一名網友分享，自己在科技業從事行政職，但卻因為「科技業」三個字，被朋友們不斷要求內推工程師主管職，甚至還開出起薪5萬元以上的條件，讓他相當無奈。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在Dcard以「只是進科技業邊緣，身邊突然出現一堆酒肉朋友」為題，指出身邊朋友聽到自己在科技業上班，都會開口要求內推工程師或主管，甚至開出5萬元以上的薪資，讓他相當傻眼。他認為自己僅是領基本薪資的行政職，根本沒有話語權，更不可能隨便內推高薪職缺，也因此看清誰才是真正的酒肉朋友。

貼文一出後，不少網友都表示「我都嘛把沒在聯絡的人刪好友，一方面是怕詐騙的問題，一方面的原因是你文中提到的問題」、「快離開有毒的溫層吧」、「遇到這種不是都表面上答應，私底下什麼都不做就好嗎」、「放生吧，你們注定不同圈子」、「我剛面上神山的時候，只跟我老家一個國中認識的朋友說過，過幾天我的限時動態就突然出現好幾個沒訊息或講話快十年的朋友回覆」。

不過，也有部分網友持不同意見，指出「5萬真的是低標了，你朋友沒說錯啊」、「科技業不到5萬喔，技術員？」、「非5萬、科技業好像真的有點太低…」、「行政職能內推工程師職位？」、「科技業的行政職不可能拿基本工資吧？也太低」。

科技業 行政人員 工程師 主管

你遇過嗎？ 家族企業最顧人怨五大特徵

「一家人」的口號，未必換得到公平的對待。台灣上市櫃公司中，家族企業比重超過五成，但在溫情治理的表象下，勞動現場卻暗藏結構...

情勒？醫院貼「我今天願意加班」文宣 醫護諷：再一刀就倒

醫療環境面臨醫護人力荒，近日有醫院製作「我今天願意加班」為主題的宣導圖文，張貼於院內，希望鼓勵醫護支援加班，卻隨即遭到爆料，引發醫護界與網友強烈反彈，被痛批是「情緒勒索」。

求職網寫3萬2！行政女見實拿薪水嘆「被騙進來」 網點出陷阱：很常見

進到新公司前，務必問清楚薪資結構。一名女網友發文，稱她在醫學中心當行政人員，本來求職平台上寫月薪3萬2，近來才發現月薪僅2萬9，剩下要靠績效和全勤獎金才能達到3萬2，讓她不禁感嘆有種「被騙進去」的感覺。對此，網友們指出此狀況很常見，薪水問題應該要在面試時就問清楚。

遠距工作太誘人 調查：科技工作者願意放棄25%年薪

最近在社群上有一個議題，雖然是老問題了，但還是引起熱烈討論，就是你會選擇年薪 12 萬美元的遠距工作、還是年薪 24 萬美元的全職辦公室工作。

外籍看護平均薪資2.4萬 每月休4天假以上者僅占9.2%

勞動部今公布「移工管理及運用調查」，2025年6月外籍家庭看護工經常性薪資平均為2.1萬元，加班費2800元，二項合計約...

