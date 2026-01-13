你遇過嗎？ 家族企業最顧人怨五大特徵

快訊

經濟日報／ 記者洪安怡／台北即時報導
示意圖／ingimage
「一家人」的口號，未必換得到公平的對待。台灣上市櫃公司中，家族企業比重超過五成，但在溫情治理的表象下，勞動現場卻暗藏結構性問題。薪資查詢平台《比薪水》最新調查指出，家族企業最令員工反感的五大特徵中，「不遵守勞基法」高居榜首，反映不少企業仍以人情凌駕制度，侵蝕勞工基本權益。

《比薪水》彙整平台用戶回饋發現，部分家族企業對勞基法採取選擇性適用，特休未給、加班未算、勞保高薪低報情形時有所聞，甚至有員工直言，公司內部早已形成「沒在管勞基法」的潛規則，使法規淪為口號。相較制度化企業，家族企業更仰賴老闆個人裁量，勞資界線模糊，也讓員工申訴管道形同虛設。

排名第2與第3的顧人怨特徵，分別是「雙重標準」與「老闆裝窮」。調查指出，企業內若涉及家族成員，即便犯錯也多半輕輕放下，反觀一般員工，則可能面臨扣薪、記過等處分。在薪酬面向，部分老闆一方面以景氣不佳、公司需共體時艱為由拒絕調薪，另一方面卻以公司資源購置豪車、房產，員工對內部資源分配失衡感受尤深。

此外，「空降部隊」與「情緒勒索」同樣名列前茅。調查顯示，不少家族企業由缺乏專業背景的家族成員，直接出任財務、人資等關鍵職位，干預專業決策，壓縮專業經理人發揮空間。當員工試圖爭取合理制度或勞動權益時，資方往往以「我們把你當自己人」、「公司靠大家互相幫忙」等說法進行情感施壓，模糊勞資關係，變相要求員工讓步。

《比薪水》分析，家族企業普遍存在「人治文化」，創辦人或家族核心成員高度集中決策權，情感與信任優先於制度與法規。從總體數據觀察，主計總處統計顯示，我國受僱人員報酬占GDP比重，已由1992年的51.1%，下滑至2022年的43.9%，企業獲利成長未能同步反映在基層薪資，若企業治理又偏向家族利益，更容易加劇分配失衡。

專家建議，求職者在應徵前，應多方查詢企業評價，了解公司治理與薪資制度。在少子化與缺工趨勢下，企業若持續忽視法規與公平管理，恐難以吸引並留住人才。勞工若遭遇明顯不公或違法情事，也應妥善保存證據，透過正式管道維護自身權益。

