情勒？醫院貼「我今天願意加班」文宣 醫護諷：再一刀就倒

聯合新聞網／ 綜合報導
醫護加班示意圖。AI生成
醫療環境面臨醫護人力荒，近日有醫院製作「我今天願意加班」為主題的宣導圖文，張貼於院內，希望鼓勵醫護支援加班，卻隨即遭到爆料，引發醫護界與網友強烈反彈，被痛批是「情緒勒索」。

臉書粉絲團「靠北護理師」小編近日在 IG和Threads上發文，分享收到網友私訊指出，某間醫院在院內張貼宣導「我今天願意加班」圖文，內容出現「加班不可怕，沒人加才可怕」、「控台在等你，病人也在等你」、「英雄不一定穿披風，有時穿刷手服」、「再一刀就好」等標語，引發不少醫護人員不滿，相關圖片也迅速在網路上流傳。

不少網友看了直呼傻眼，紛紛留言抨擊，「上層怎麼會覺得印這種文宣不會被罵翻」、「超好笑的圖片，你要人加班，加班費先拿出來吧」，還有網友指出，「錢給到位，不怕沒人加班，謝謝」、「發這個是鼓勵在職的人離職，新來的快逃嗎？」、「好爛的標題，整張燒掉」，相關討論持續延燒。

對此，臉書粉專「超級白急診醫師」也加入討論，並將該系列宣導圖文修改成更貼近現實，文宣中「我今天願意加班」改成「我今天不願意加班」、「加班不可怕，沒人加才可怕」改為「加班不可怕，錢太少才可怕」，甚至把「再一刀就好」改成「再一刀就倒」，直言這樣的標語才更符合第一線醫護人員的實際處境。

醫護 醫護人員 加班

求職網寫3萬2！行政女見實拿薪水嘆「被騙進來」 網點出陷阱：很常見

進到新公司前，務必問清楚薪資結構。一名女網友發文，稱她在醫學中心當行政人員，本來求職平台上寫月薪3萬2，近來才發現月薪僅2萬9，剩下要靠績效和全勤獎金才能達到3萬2，讓她不禁感嘆有種「被騙進去」的感覺。對此，網友們指出此狀況很常見，薪水問題應該要在面試時就問清楚。

遠距工作太誘人 調查：科技工作者願意放棄25%年薪

最近在社群上有一個議題，雖然是老問題了，但還是引起熱烈討論，就是你會選擇年薪 12 萬美元的遠距工作、還是年薪 24 萬美元的全職辦公室工作。

外籍看護平均薪資2.4萬 每月休4天假以上者僅占9.2%

勞動部今公布「移工管理及運用調查」，2025年6月外籍家庭看護工經常性薪資平均為2.1萬元，加班費2800元，二項合計約...

勞動部南分署媒合就業 這家月薪最高上看10萬元

勞動部勞動力發展署雲嘉南分署安排今年1至2月辦理39場徵才活動，職缺跨足半導體、製造業、民生服務及傳統產業等領域，除有廠...

只剩工程師有缺？政大日文高材生面試全滅 網指引3路：年薪可百萬

就讀語言相關科系能從事什麼工作呢？一名網友發文，稱他去就業博覽會發現大多公司都在徵工程師，他本身是政大日文系畢業，面試七間公司沒一間有上，薪資還越開越低，讓他感到壓力非常大，對此，網友為他指出三條出路，分別是考研究所、應徵日商和跳科技公司。

