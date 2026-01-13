情勒？醫院貼「我今天願意加班」文宣 醫護諷：再一刀就倒

醫療環境面臨醫護人力荒，近日有醫院製作「我今天願意加班」為主題的宣導圖文，張貼於院內，希望鼓勵醫護支援加班，卻隨即遭到爆料，引發醫護界與網友強烈反彈，被痛批是「情緒勒索」。

臉書粉絲團「靠北護理師」小編近日在 IG和Threads上發文，分享收到網友私訊指出，某間醫院在院內張貼宣導「我今天願意加班」圖文，內容出現「加班不可怕，沒人加才可怕」、「控台在等你，病人也在等你」、「英雄不一定穿披風，有時穿刷手服」、「再一刀就好」等標語，引發不少醫護人員不滿，相關圖片也迅速在網路上流傳。

不少網友看了直呼傻眼，紛紛留言抨擊，「上層怎麼會覺得印這種文宣不會被罵翻」、「超好笑的圖片，你要人加班，加班費先拿出來吧」，還有網友指出，「錢給到位，不怕沒人加班，謝謝」、「發這個是鼓勵在職的人離職，新來的快逃嗎？」、「好爛的標題，整張燒掉」，相關討論持續延燒。

對此，臉書粉專「超級白急診醫師」也加入討論，並將該系列宣導圖文修改成更貼近現實，文宣中「我今天願意加班」改成「我今天不願意加班」、「加班不可怕，沒人加才可怕」改為「加班不可怕，錢太少才可怕」，甚至把「再一刀就好」改成「再一刀就倒」，直言這樣的標語才更符合第一線醫護人員的實際處境。