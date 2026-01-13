求職網寫3萬2！行政女見實拿薪水嘆「被騙進來」 網點出陷阱：很常見
進到新公司前，務必問清楚薪資結構。一名女網友發文，稱她在醫學中心當行政人員，本來求職平台上寫月薪3萬2，進來才發現月薪僅2萬9，要靠績效和全勤獎金才能達到3萬2，讓她不禁感嘆有種「被騙進去」的感覺。對此，網友們指出此狀況很常見，薪水問題應該要在面試時就問清楚。
一名女網友在Dcard發文，表示她在中部的醫學中心擔任行政人員的工作，公司在求職網站上寫的月薪是3萬2以上，沒說有試用期，沒想到進來後才知道月薪只有29,364元，要靠著績效與全勤獎金才能達到3萬2以上，還有3個月試用期。
原PO表示，她不清楚此薪水是否是試用期的固定薪資，只覺得有種被騙進來的感覺，原本3萬2的月薪已很低了，沒想到現在請個假薪水就會變成2開頭，忍不住抱怨：「到底要怎麼活下去啊！」也坦言很想逃，但其他公司薪水一樣很低，比較其他醫院員工的薪水，更使她產生自卑的想法。
此文一出，不少網友指出此情況很常見，薪資問題應要在面試時問清楚，「履歷上寫的薪資，都是還未扣勞健保其他一些有的沒的，麻煩以後面試，直接大膽問『實拿』薪水是多少」、「下次問清楚薪資結構問題，這也算經一次長一智」、「很多職缺都喜歡寫底薪+績效+全勤之後的薪水來騙人，妳如果覺得做起來很不舒服那就逃，但如果妳覺得還可以就再觀察」。
更有網友表示行政職本來薪水就很低，也推薦原PO尋求其他工作，「行政職就是不高，有人說的保全妳可以考慮，之前看社區有50歲左右的女保全」、「妳可以嘗試一些用勞力換錢的工作，像餐飲業排班或是學工程水電什麼的，不一定要做長久，但至少要知道自己的勞力可以值多少」、「餐飲的行政也很不錯讓妳參考一下」。
▪️殺破狼／2026年12星座整體運勢（上）金牛邂逅對象、處女注意財務
▪️殺破狼／2026年12星座整體運勢（下）天秤苦盡甘來、摩羯戀情開花
▪️殺破狼2026年感情運大公開！揭「桃花最旺、感情最坎坷」星座Top3
▪️2026上半年生肖整體運(上)／牛要相信自己、虎避免做重大改變
▪️2026上半年生肖整體運(下)／豬功高震主、這動物當心爛桃花
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言