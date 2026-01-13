快訊

求職網寫3萬2！行政女見實拿薪水嘆「被騙進來」 網點出陷阱：很常見

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友到醫學中心當行政人員，原本求職平台上寫月薪3萬2，進來才發現僅2萬9。 示意圖／ingimage
進到新公司前，務必問清楚薪資結構。一名女網友發文，稱她在醫學中心當行政人員，本來求職平台上寫月薪3萬2，進來才發現月薪僅2萬9，要靠績效和全勤獎金才能達到3萬2，讓她不禁感嘆有種「被騙進去」的感覺。對此，網友們指出此狀況很常見，薪水問題應該要在面試時就問清楚。

一名女網友在Dcard發文，表示她在中部的醫學中心擔任行政人員的工作，公司在求職網站上寫的月薪是3萬2以上，沒說有試用期，沒想到進來後才知道月薪只有29,364元，要靠著績效與全勤獎金才能達到3萬2以上，還有3個月試用期。

原PO表示，她不清楚此薪水是否是試用期的固定薪資，只覺得有種被騙進來的感覺，原本3萬2的月薪已很低了，沒想到現在請個假薪水就會變成2開頭，忍不住抱怨：「到底要怎麼活下去啊！」也坦言很想逃，但其他公司薪水一樣很低，比較其他醫院員工的薪水，更使她產生自卑的想法。

此文一出，不少網友指出此情況很常見，薪資問題應要在面試時問清楚，「履歷上寫的薪資，都是還未扣勞健保其他一些有的沒的，麻煩以後面試，直接大膽問『實拿』薪水是多少」、「下次問清楚薪資結構問題，這也算經一次長一智」、「很多職缺都喜歡寫底薪+績效+全勤之後的薪水來騙人，妳如果覺得做起來很不舒服那就逃，但如果妳覺得還可以就再觀察」。

更有網友表示行政職本來薪水就很低，也推薦原PO尋求其他工作，「行政職就是不高，有人說的保全妳可以考慮，之前看社區有50歲左右的女保全」、「妳可以嘗試一些用勞力換錢的工作，像餐飲業排班或是學工程水電什麼的，不一定要做長久，但至少要知道自己的勞力可以值多少」、「餐飲的行政也很不錯讓妳參考一下」。

行政人員 求職 薪資

