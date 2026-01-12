外籍看護平均薪資2.4萬 每月休4天假以上者僅占9.2%
勞動部今公布「移工管理及運用調查」，2025年6月外籍家庭看護工經常性薪資平均為2.1萬元，加班費2800元，二項合計約2.4萬元，較2024年6月增400元。不過工作時數方面，2025年6月平均每日工作時間10.1小時，與2024年6月相近，但每月休4天假以上者僅占9.2%。
本次調查顯示，2025年6月事業單位移工經常性薪資平均為3萬元，較2024年6月增1100元，主要是薪資配合最低工資調升所致，加班費5100元，年增500元，綜計經常性薪資與加班費合計3.5萬元，年增1600元。但2024年7月至2025年6月均在職移工的全年其他非經常性薪資（含年終、節慶、工作獎金等）為1.5萬元，較2024年調查減600元。
另2025年6月周休及國定假日計9天，年減2天，致移工放假天數平均為9天，年減2天，正常工時168.2小時，年增16小時。另加班工時28.3小時，年增1.4小時，主要是AI商機帶動製造業部分中業加班工時增加所致，綜計總工時為196.5小時，年增17.4小時。
而2025年6月外籍家庭看護工經常性薪資平均為2.1萬元，加班費2800元，二項合計約2.4萬元每日工作10.1小時，且每月有休假者占65.8%，以平均每月休假1天占31.7%最多，2到3天占14.2%次之，另休4天以上者占9.2%。
2025年6月家庭雇主運用外籍看護工有遭遇困擾者占34.4%，其困擾以語言不通24.5%最多，愛滑手機、聊天占10.1%次之，溝通困難、工作態度或紀律不佳分別占9.2%及7.4%。
本次調查計回收有效樣本8545份，分別為事業單位4523份、家庭雇主4022份。

