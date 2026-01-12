快訊

台股盤中再創新高 終場收30,567點、上漲278點 台積電收1,690元

一個常見普通的臉部老化特徵 可能透露未來是否罹患失智症

經典賽／43人不是神秘名單而是「動態」名單 15日僅亮牌報到選手

勞動部南分署媒合就業 這家月薪最高上看10萬元

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
勞動力發展署雲嘉南分署安排今年1至2月辦理39場徵才活動，除有廠商一口氣釋出200個職缺，更有業者開出月薪上看10萬元。記者謝進盛／翻攝
勞動力發展署雲嘉南分署安排今年1至2月辦理39場徵才活動，除有廠商一口氣釋出200個職缺，更有業者開出月薪上看10萬元。記者謝進盛／翻攝

勞動部勞動力發展署雲嘉南分署安排今年1至2月辦理39場徵才活動，職缺跨足半導體、製造業、民生服務及傳統產業等領域，除有廠商一口氣釋出200個職缺，更有業者開出月薪上看10萬元，可謂話題十足。

雲嘉南分署長劉邦棟說，農曆年前後為求職與轉職高峰期，企業用人需求增加。分署在雲嘉南地區辦理39場徵才活動，邀集122家廠商，提供逾2100個工作機會，讓求職者能夠與企業代表直接面談。現場並結合履歷健診及職涯諮詢服務。

本期徵才活動涵蓋半導體製造、電子產業、食品、批發零售、醫療生技及傳統製造等多個行業，職缺類型包括設備操作、製造技術、行政支援、服務接待及倉儲物流等。

其中，科技大廠緯穎智造更開出超過200個職缺最受矚目；台灣矽科宏晟科技則以月薪上看10萬元條件積極搶才，矽品精密設備助理工程師月薪上看6萬元；東星眼鏡驗光師起薪4萬3500元，最高可達7萬元，都顯示企業對專業人才的強烈需求。

劉邦棟也說，若民眾尚未明確求職方向，也可善用分署「職訓資源」培養第二專長。本年度第1及第2期自辦職前訓練課程已開放報名至3月17日止，課程包括工業配線、儲能(系統)建置與運維、能源管理工業控制、應用電子（太陽能光電技術應用）、電工及水電等6門專業技術課程，不僅學費全免，且內容緊扣綠能與智慧製造趨勢。

他表示，歡迎民眾逕洽雲嘉南分署所屬就業中心及就服台，提醒求職民眾及早規劃行程、攜帶完整履歷，並利用線上查詢系統掌握最新職缺資訊，活動與職訓課程相關資訊，亦可上雲嘉南分署官網(https://yct168.wda.gov.tw)或台灣就業通網站(https://www.taiwanjobs.gov.tw)查詢及報名。

勞動力發展署雲嘉南分署安排今年1至2月辦理39場徵才活動，除有廠商一口氣釋出200個職缺，更有業者開出月薪上看10萬元。記者謝進盛／翻攝
勞動力發展署雲嘉南分署安排今年1至2月辦理39場徵才活動，除有廠商一口氣釋出200個職缺，更有業者開出月薪上看10萬元。記者謝進盛／翻攝

職缺 求職 月薪

延伸閱讀

台銀缺乏操作投資能力？勞保局：舊制勞退即委託台銀辦理

中職／黃子鵬月薪亮牌105萬 寫雄鷹土投第一人紀錄

企業內規限制勞工申請彈性育嬰假 勞動部：違法

交部再送件開放僑外生任客運司機 勞動部：社會溝通仍未做足

相關新聞

勞動部南分署媒合就業 這家月薪最高上看10萬元

勞動部勞動力發展署雲嘉南分署安排今年1至2月辦理39場徵才活動，職缺跨足半導體、製造業、民生服務及傳統產業等領域，除有廠...

只剩工程師有缺？政大日文高材生面試全滅 網指引3路：年薪可百萬

就讀語言相關科系能從事什麼工作呢？一名網友發文，稱他去就業博覽會發現大多公司都在徵工程師，他本身是政大日文系畢業，面試七間公司沒一間有上，薪資還越開越低，讓他感到壓力非常大，對此，網友為他指出三條出路，分別是考研究所、應徵日商和跳科技公司。

行政雜事佔9成！實習生入職不到一周想閃人 前輩搖頭：為了它請撐下去

一名女網友近日在Dcard以「外商實習不到一周想離職…會很糟糕嗎」為題發文，分享自己剛進入知名外商公司實習，卻在短短幾天內陷入強烈的去留掙扎。貼文曝光後，引發大量實習生與職場前輩討論。

沒經驗就沒工作？海歸碩士狂投80封履歷全槓龜 薪水砍半仍碰壁

一名網友近日以「是我眼高手低還是台灣企業要求太高」為題在Dcard發文，吐露自己長達數月的求職挫折。原PO表示，自己畢業於國外商學院碩士班，學校QS排名略低於台灣「中字輩」，原本希望尋找能接觸市場分析、行銷策略的職缺，卻因「沒有實習、沒有正式工作經驗」屢屢碰壁。

00後新人震撼職場！被要求加LINE群組反問1句 全場力挺

00後年輕世代因敢說、敢問的特質，常被形容是「來整頓職場的」。一名網友分享，近期公司新進員工被要求加入工作LINE群組，竟反問主管「是否會提供公務機」，讓他相當驚訝。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

上班不厭世！十大辦公室療癒小物陪你撐到領年終

職場儀式感如何建立？香氛、杯子、解壓玩具都不是聲量第一名，快看看你的辦公桌有幾種？

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。