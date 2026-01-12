勞動部南分署媒合就業 這家月薪最高上看10萬元

勞動部勞動力發展署雲嘉南分署安排今年1至2月辦理39場徵才活動，職缺跨足半導體、製造業、民生服務及傳統產業等領域，除有廠商一口氣釋出200個職缺，更有業者開出月薪上看10萬元，可謂話題十足。

雲嘉南分署長劉邦棟說，農曆年前後為求職與轉職高峰期，企業用人需求增加。分署在雲嘉南地區辦理39場徵才活動，邀集122家廠商，提供逾2100個工作機會，讓求職者能夠與企業代表直接面談。現場並結合履歷健診及職涯諮詢服務。

本期徵才活動涵蓋半導體製造、電子產業、食品、批發零售、醫療生技及傳統製造等多個行業，職缺類型包括設備操作、製造技術、行政支援、服務接待及倉儲物流等。

其中，科技大廠緯穎智造更開出超過200個職缺最受矚目；台灣矽科宏晟科技則以月薪上看10萬元條件積極搶才，矽品精密設備助理工程師月薪上看6萬元；東星眼鏡驗光師起薪4萬3500元，最高可達7萬元，都顯示企業對專業人才的強烈需求。

劉邦棟也說，若民眾尚未明確求職方向，也可善用分署「職訓資源」培養第二專長。本年度第1及第2期自辦職前訓練課程已開放報名至3月17日止，課程包括工業配線、儲能(系統)建置與運維、能源管理工業控制、應用電子（太陽能光電技術應用）、電工及水電等6門專業技術課程，不僅學費全免，且內容緊扣綠能與智慧製造趨勢。

他表示，歡迎民眾逕洽雲嘉南分署所屬就業中心及就服台，提醒求職民眾及早規劃行程、攜帶完整履歷，並利用線上查詢系統掌握最新職缺資訊，活動與職訓課程相關資訊，亦可上雲嘉南分署官網(https://yct168.wda.gov.tw)或台灣就業通網站(https://www.taiwanjobs.gov.tw)查詢及報名。 勞動力發展署雲嘉南分署安排今年1至2月辦理39場徵才活動，除有廠商一口氣釋出200個職缺，更有業者開出月薪上看10萬元。記者謝進盛／翻攝