只剩工程師有缺？政大日文高材生面試全滅 網指引3路：年薪可百萬

聯合新聞網／ 綜合報導
一名政大日文系應屆畢業生，不僅面試7間公司沒一間有上，薪資還越開越低。示意圖／ingimage
一名政大日文系應屆畢業生，不僅面試7間公司沒一間有上，薪資還越開越低。示意圖／ingimage

就讀語言相關科系能從事什麼工作呢？一名網友發文，去就業博覽會發現大多公司都在徵工程師，他本身是政大日文系畢業，面試7間公司沒一間有上，薪資還越開越低，讓他感到壓力非常大。對此，網友為他指出三條出路，分別是考研究所、應徵日商和跳科技公司。

一名網友在Dcard發文，表示他是政大日文系的應屆畢業生，不會什麼技能，只有日文還不錯，考過JLPT N1、J.test與JPT，成績中上。近期去了就業博覽會，發現許多公司都只徵求「工程師」，他連說出自己是日文系都感覺好笑。

原PO表示，人力顧問公司也有幫他找工作，面試了7間公司全部沒上，薪資還越開越低。他既不會寫程式更不懂行銷技巧，考慮從實習開始做起，目前在學Google Analytics、Google Ads等，打算等到年後職缺較多再投履歷看看。

原PO也坦言，求職的不順讓他壓力非常大，考慮把身體顧好再想辦法，但也不禁感嘆：「語文系的悲哀，何去何從？」

此文一出，不少網友建議考研究所、應徵日商或進科技公司，「1.跨考商科研究所，只要能上台政清交成+四中以上的系所，可以進金融業。2.應徵有出口日本的科技公司業務。3.從小公司採購找起，做個三年跳科技公司」、「直接應徵日本工作啊」、「來日本補個研究所」、「你去日商應該很搶手才對吧？大陸一堆日企，如果你會英文的話，隨便你年薪百萬」。

也有網友提出其他建議，「專心把多益考到750以上，然後等航空業開缺，航空業不是只有地勤跟空服員，還有很多其他行政職缺」、「如果不想寫程式也可以考高普考地特，看到蠻多語言系去考高普考的」、「外交部跟僑委會也可以去考吧，雖然會日文的也不少，但總比只會英文的好考」。

科系 日文 求職 政大 工程師

