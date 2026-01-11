高薪、彈性、福利一次到位 18家優質企業齊聚徵才

臺北市就業服務處於1月13日至1月16日攜手18家知名企業，於臺北市各就業服務站辦理現場徵才活動，產業橫跨餐飲旅宿、零售流通、公共自行車租賃、視聽娛樂、運輸物流及居家長照等多元領域，釋出大量正職、兼職及短期工讀職缺，歡迎有求職、轉職或兼職需求的市民朋友把握機會，親臨現場與企業面對面應徵。

在餐飲與旅宿產業方面，多家指標性企業祭出具吸引力的薪資與福利。寒舍餐旅集團釋出64個工作機會，月休8至11天，並提供一年兩次集團免費住宿及用餐「一泊二食」體驗，職缺涵蓋餐廳主任、領班、服務員、內場廚務、房務、櫃檯接待、訂房專員、工程技術與安全人員等。雀客國際酒店徵求櫃檯、房務及機電／弱電工務人員，國中學歷即可應徵；豪景大酒店則招募餐廳領班、餐飲服務員、房務、行李員、櫃檯接待、工程技術員及會計助理等職位。

知名餐飲品牌同樣火力全開。王品餐飲招募大廳見習襄理、廚藝助理及內外場計時人員，時薪最高可達250元；貳樓餐飲儲備幹部月薪4萬4,000元起，並開放前後場正、兼職職缺；三商餐飲除門市服務與兼職人員外，福利包含員工分紅、店長年度海外旅遊競賽及系統化培訓課程。另有馥餘實業（西雅圖極品咖啡）、漢記（朱記餡餅粥）等廠商，提供門市、外勤與儲備幹部等多元發展機會。

零售與生活服務產業同樣展現強勁用人需求。統康生活事業（家樂福超市）徵營運、收銀、生鮮服務專員；棉花田生機園地招募門市服務人員、儲備幹部與店長，並提供有機棉制服、員購優惠、不定期新品試吃試用及員工舒壓按摩；全家便利商店釋出儲備幹部、門市與大夜、兼職職缺，享有久任獎金與多元福利；三商家購（美廉社）強調展店快速、職涯發展多元；內湖大全聯則招募賣場服務、收銀、接待、安管、維修及生鮮人員。

隨著電商與智慧物流快速成長，物流運輸已成為高潛力產業。統一速達（黑貓宅急便）擴大徵才，業務主任（宅配員）月薪達42K至60K；因應寒假與春節檔期，另徵求上百名短期工讀生協助理貨，時薪200至220元，夜間時段另有每小時42元夜點津貼，為想賺外快的民眾提供理想選擇。

在照顧服務與公共運輸領域，也持續穩定招募人才。本週有兩家居家長照機構釋出居家服務員職缺，各10名，時薪200元以上，最高可達450元，並提供團體保險、責任險及多項獎金津貼，歡迎具耐心與關懷特質的朋友加入。市民交通好朋友「微笑單車（YouBike）」今年再度調高薪資，日、晚班調度與維護專員月薪38.6K至43.6K，夜班與大夜班可達49.6K，另有計時人員時薪200至245元並享油資補助。

臺北市就業服務處表示，本週參與徵才的18家企業包含統康生活事業（家樂福超市）、恊宏居家長照、微笑單車、雀客國際酒店、三商餐飲、安馨居家長照、棉花田生機園地、豪景大酒店、全家便利商店、錢櫃、三商家購（美廉社）、馥餘實業（西雅圖極品咖啡）、漢記（朱記餡餅粥）、大全聯、統一速達（黑貓宅急便）、寒舍餐旅、王品餐飲（肉次方）及貳樓餐飲等。誠摯邀請市民朋友把握機會，走進就業服務站，為新的一年開啟理想職涯新篇章。