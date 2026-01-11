快訊

北捷紅線「其實還有一站」？ 台北人苦等10年揭內幕：終於蓋好了

碗盤泡在水裡等隔天再清洗省事？專家警告恐讓水槽成細菌溫床

00940是「什麼神仙ETF」台股3萬點還在破發？網苦笑：放下屠刀立地成佛

行政雜事佔9成！實習生入職不到一周想閃人 前輩搖頭：為了它請撐下去

聯合新聞網／ 綜合報導
一名實習生透露，進入外商公司不到一周已經想離職。 示意圖／ingimage
一名實習生透露，進入外商公司不到一周已經想離職。 示意圖／ingimage

一名女網友近日在Dcard以「外商實習不到一周想離職…會很糟糕嗎」為題發文，分享自己剛進入知名外商公司實習，卻在短短幾天內陷入強烈的去留掙扎。貼文曝光後，引發大量實習生與職場前輩討論。

原PO表示，自己是相關科系大四生已錄取研究所，未來職涯方向明確，也正在準備專業證照。當初選擇一間在產業內頗具名氣的外商公司，正是看中職稱吸引人、前輩值得學習等因素，希望能延伸專業所學。然而實際入職後卻發現，工作內容約有90%都是行政庶務，如掃描、建檔、開發票、用印與資料庫更新，與原本期待的專業實務落差甚大。

原PO無奈，自己並非不能接受實習生做雜事，但對照先前在本土公司實習的經驗，當時有主管帶領、參與報告撰寫，對職涯發展幫助明顯；相較之下，目前的行政支援工作，不僅對未來幫助有限，也逐漸消磨熱情，甚至影響心理狀況。

在工作壓力上，原PO也提到，除了本身的行政庶務，還需支援部門其他同事，入職第三天就遇到多名同事同時交辦、期限接近的狀況，讓她一度感到崩潰。更無力的是，這樣的情況其實早在她面試時就已向HR坦承擔憂，當時對方回應「可以再討論」，實際入職後才發現，實習生本來就被定位為行政支援，屬於結構性問題，難以為個人調整。

儘管如此，原PO也坦言，公司與同事的相處都很好，福利與環境無可挑剔，唯獨工作內容不符合期待，讓她在「愧疚」與「止損」之間反覆拉扯。考量接下來還有研究所課業與證照考試壓力，她向網友請教，是否該立刻離職，這樣的選擇會不會留下負面觀感，影響未來在產業內的名聲？

貼文曝光後，不少人認同職稱與經歷累積的重要性「求知若渴很好，不過其實公司title也有影響」、「妳只是即將畢業的實習生，一開始不會教什麼東西給妳也是正常，可以當作洗經歷待個一年，在妳未來履歷上會有加分作用」、「我職位很不錯，沒有人會知道我只是用印小妹，我打算在這用1、2年年資跳槽到別間公司」、「建議妳繼續留，說實在的實習就是為了耍那個title和編故事去騙好的正職的」。

有人鼓勵及早離開，「快逃，而且妳才進去一個禮拜，沒人會特別記住妳」、「那就提啊，其實沒人會在意妳怎樣，就留個紀錄然後再找新的而已」。留言區也有老鳥補充，「工作以後會發現處理雜事是常態，但妳如果現階段目標是考證照，就以目前目標為主」、「我是妳的話會邊上班邊去面試有沒有更好的實習缺，如果沒有就留著，畢竟還是需要實習經歷」。

實習 跳槽

延伸閱讀

網紅莫莉發聲了！還原前助理「百萬詐騙案、離職」始末　強調釐清事實反對網暴

離職開公司搶客遭前東家求償663萬 法官這原因認競業條款無效

女律師林沄蓁控呂秋遠逼墮胎、離職...提告求償150萬 法院定1/30宣判

南市府公部門寒假工讀開27個職缺 8日現場審件面試

相關新聞

沒經驗就沒工作？海歸碩士狂投80封履歷全槓龜 薪水砍半仍碰壁

一名網友近日以「是我眼高手低還是台灣企業要求太高」為題在Dcard發文，吐露自己長達數月的求職挫折。原PO表示，自己畢業於國外商學院碩士班，學校QS排名略低於台灣「中字輩」，原本希望尋找能接觸市場分析、行銷策略的職缺，卻因「沒有實習、沒有正式工作經驗」屢屢碰壁。

行政雜事佔9成！實習生入職不到一周想閃人 前輩搖頭：為了它請撐下去

一名女網友近日在Dcard以「外商實習不到一周想離職…會很糟糕嗎」為題發文，分享自己剛進入知名外商公司實習，卻在短短幾天內陷入強烈的去留掙扎。貼文曝光後，引發大量實習生與職場前輩討論。

00後新人震撼職場！被要求加LINE群組反問1句 全場力挺

00後年輕世代因敢說、敢問的特質，常被形容是「來整頓職場的」。一名網友分享，近期公司新進員工被要求加入工作LINE群組，竟反問主管「是否會提供公務機」，讓他相當驚訝。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

上班不厭世！十大辦公室療癒小物陪你撐到領年終

職場儀式感如何建立？香氛、杯子、解壓玩具都不是聲量第一名，快看看你的辦公桌有幾種？

職場幸福感調查出爐 逾7成上班族自認任職公司非幸福企業

1111人力銀行今天發布「上班族職場幸福感調查」報告，結果顯示今年上班族「幸福感指數」僅53分，較去年的57分明顯下滑，...

離職開公司搶客遭前東家求償663萬 法官這原因認競業條款無效

新竹張男遭前東家控訴，離職後違反競業條款，自己成立公司聯繫原公司客戶、以低價搶案，要求返還21餘萬競業津貼，並依當初簽署...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。