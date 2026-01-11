行政雜事佔9成！實習生入職不到一周想閃人 前輩搖頭：為了它請撐下去

一名女網友近日在Dcard以「外商實習不到一周想離職…會很糟糕嗎」為題發文，分享自己剛進入知名外商公司實習，卻在短短幾天內陷入強烈的去留掙扎。貼文曝光後，引發大量實習生與職場前輩討論。

原PO表示，自己是相關科系大四生已錄取研究所，未來職涯方向明確，也正在準備專業證照。當初選擇一間在產業內頗具名氣的外商公司，正是看中職稱吸引人、前輩值得學習等因素，希望能延伸專業所學。然而實際入職後卻發現，工作內容約有90%都是行政庶務，如掃描、建檔、開發票、用印與資料庫更新，與原本期待的專業實務落差甚大。

原PO無奈，自己並非不能接受實習生做雜事，但對照先前在本土公司實習的經驗，當時有主管帶領、參與報告撰寫，對職涯發展幫助明顯；相較之下，目前的行政支援工作，不僅對未來幫助有限，也逐漸消磨熱情，甚至影響心理狀況。

在工作壓力上，原PO也提到，除了本身的行政庶務，還需支援部門其他同事，入職第三天就遇到多名同事同時交辦、期限接近的狀況，讓她一度感到崩潰。更無力的是，這樣的情況其實早在她面試時就已向HR坦承擔憂，當時對方回應「可以再討論」，實際入職後才發現，實習生本來就被定位為行政支援，屬於結構性問題，難以為個人調整。

儘管如此，原PO也坦言，公司與同事的相處都很好，福利與環境無可挑剔，唯獨工作內容不符合期待，讓她在「愧疚」與「止損」之間反覆拉扯。考量接下來還有研究所課業與證照考試壓力，她向網友請教，是否該立刻離職，這樣的選擇會不會留下負面觀感，影響未來在產業內的名聲？

貼文曝光後，不少人認同職稱與經歷累積的重要性「求知若渴很好，不過其實公司title也有影響」、「妳只是即將畢業的實習生，一開始不會教什麼東西給妳也是正常，可以當作洗經歷待個一年，在妳未來履歷上會有加分作用」、「我職位很不錯，沒有人會知道我只是用印小妹，我打算在這用1、2年年資跳槽到別間公司」、「建議妳繼續留，說實在的實習就是為了耍那個title和編故事去騙好的正職的」。

有人鼓勵及早離開，「快逃，而且妳才進去一個禮拜，沒人會特別記住妳」、「那就提啊，其實沒人會在意妳怎樣，就留個紀錄然後再找新的而已」。留言區也有老鳥補充，「工作以後會發現處理雜事是常態，但妳如果現階段目標是考證照，就以目前目標為主」、「我是妳的話會邊上班邊去面試有沒有更好的實習缺，如果沒有就留著，畢竟還是需要實習經歷」。