聯合新聞網／ 綜合報導
一名自稱海歸碩士的網友指出，投了80份履歷卻皆碰壁。 示意圖／Ingimage
一名網友近日以「是我眼高手低還是台灣企業要求太高」為題在Dcard發文，吐露自己長達數月的求職挫折。原PO表示，自己畢業於國外商學院碩士班，學校QS（英國教育機構Quacquarelli Symonds）排名略低於台灣「中字輩」，原本希望尋找能接觸市場分析、行銷策略的職缺，卻因「沒有實習、沒有正式工作經驗」屢屢碰壁。

原PO坦言，求職初期曾相當認真準備，每個職缺都花一周研究產業與公司，甚至整理20多個可能的面試問題，依不同專長製作4、5種履歷與CV（個人簡歷），但隨著一次次石沉大海，最後只能選擇「海投亂投」。一周投遞6、7份履歷，從正職、助理、實習生、儲備幹部到銷售員皆不放過，薪資期待也一路從5萬下修到2萬多。

然而，半年內寄出超過80封自我推薦信，換來的卻多是已讀不回，或是標榜「經驗不拘」卻反覆追問工作經驗的面試；也有職缺內容與職稱不符、低薪卻要求高階證照，說「不要求即戰力、會培訓新人」的，實際卻只錄取有經驗者。更讓他無力的是，連國際企業也曾在面試前臨時放鳥，事後詢問只換來已讀。

原PO無奈地說「沒有工作就沒有工作經驗，沒有工作經驗就找不到工作」，形成無解循環，也開始質疑台灣企業究竟想要什麼樣的人才。從原本期待第一份工作能銜接專長與職涯發展，到後來只希望能學到東西，如今甚至快要「不挑工作」，卻又擔心一旦亂選，會影響未來發展，陷入極度迷惘。

貼文下方網友意見分歧，部分人指出學歷是關鍵，「中字輩國際排名都很後面了，國外商碩還比中字輩後面？」、「有沒有可能是你大學校名太後面，研究所又沒有洗到有名的，主管寧願用本土學碩的也不要你海歸的，增加他們薪資成本」、「QS比中字後面的文組根本就野雞大學啊」、「除非你學士還不錯，不然你到國外拿一個不如中字的碩回來，大家都當你沒料洗學歷」。

也有人提供建議，「你既然想要踏入行銷職、市場分析，你就要先運用自己的能力，想辦法把你賣出去吧」、「經驗不拘沒錯，但有經驗加分啊，你要拚過有經驗的競爭者，就得在其他地方讓公司覺得你更好」、「不要這麼容易就想放棄，就像我說的，追不到的夢想換個夢不就得了」、「建議可以去參加勞動部的職訓，會有媒合工作的機會」。

求職 碩士 履歷 面試

沒經驗就沒工作？海歸碩士狂投80封履歷全槓龜 薪水砍半仍碰壁

