00後新人震撼職場！被要求加LINE群組反問1句 全場力挺
00後年輕世代因敢說、敢問的特質，常被形容是「來整頓職場的」。一名網友分享，近期公司新進員工被要求加入工作LINE群組，竟反問主管「是否會提供公務機」，讓他相當驚訝。貼文一出後，引起廣大網友熱議。
這名網友在社群平台「Threads」表示，近期發現剛入職的00後新人，向主管提出的疑問，都讓他瞳孔震驚，包含「公司要求上班畫淡妝，會補助化妝品嗎？」、「公司要求加入line工作群組，會提供公務機嗎？」。
這名網友進一步說明，自己是78年次，覺得跟當時畢業出社會時，民情蠻不一樣的，直言「真心沒有認為這有什麼不對，但覺得蠻有趣的，也算是一種社會在進化的現象」。
貼文一出後，多數網友都力挺新人，紛紛表示「對啊沒給公務機是要拿個人帳號加入LINE群組意思嗎？要求化妝也是應該要補助，我覺得年輕人只是把中老年人以前心內嘀咕不敢講的話講出來而已」、「超級合理的！我90的但我一出社會就這麼認為了，只是不敢說」、「LINE裡一堆工作群組，交接時連同手機一起交，不是更好」、「這觀念才正確吧，薪水沒有比較多，憑什麼要求女生化妝」、「沒辦法做到這些的公司，就不要想東想西，要求那些好嗎」、「觀念很正確，感受到時代在進步」。
不過，也有部分網友持相反意見，指出「同樣邏輯，公司要求必須進公司上班，所以通勤費有補助嗎？公司要求不能穿短褲、拖鞋，所以治裝費有補助嗎？」、「老實說公務機還真的不可行，因為LINE要求每個帳號都要有手機號碼，不可能公司幫每個員工多註冊一個手機號碼」。
