上班不厭世！十大辦公室療癒小物陪你撐到領年終

年末工作量暴增、結案與考核壓力同時湧上，上班族的情緒往往比行事曆還滿。這時候，一件小小的紓壓小物不只是裝飾，而是撐過加班與低潮的情緒出口。從桌上玩偶、公仔到香氛，它們替忙碌的日常留下一點喘息空間，讓人還能繼續撐到放假。

《網路溫度計DailyView》透過輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》，盤點十大辦公室療癒小物。除了最近爆紅的解壓玩具「巨型Enter鍵」，快來看看你還缺哪些辦公室神器？

No.10 腳踏滾輪／足部按摩器

上班族在高壓、快節奏的工作環境下，如何能快速「自我照顧」？腳踏滾輪不僅能在短時間內帶來明顯的放鬆感，更讓使用者在辦公室創造一種專屬於自己的療癒儀式，無需外出或預約，隨時隨地都能享受專屬的舒壓時光，這種「自主掌控感」是不少現代上班族渴望的心理慰藉。

聲量高點落在2025年5月19日，日本人氣熱銷百萬台按摩神器「猩猩之握」登台，主打高效深層舒壓，系列包含腿部、足底、手部多款機型，並以高CP值、強力揉捏、三段變速等功能吸引消費者，網路上多篇新聞曝光，累積多筆聲量。

No.9 滑鼠

滑鼠產品的競爭焦點，早已不再只是強調「人體工學設計」或「減壓護腕」。近年來，品牌開始把目光轉向「療癒感」，從功能性延伸到情緒價值，不僅推出結合人氣卡通IP的設計款，如皮卡丘、蠟筆小新，甚至還出現主打嗅覺體驗的香氛滑鼠。

一款ASUS香氛滑鼠在社群平台引發討論，有網紅於IG分享實測，展示滑鼠背殼打開後，內部設有香氛艙，可自行添加喜愛的精油，隨著滑動操作散發淡淡香氣，讓原本枯燥的工作時光多了一點放鬆儀式感。

另一波討論高點出現在6月9日，羅技於瑞士總公司舉辦人體工學滑鼠體驗活動，邀請多位亞洲網紅參訪。活動主打57度人體工學設計與專為亞洲中小手型打造的細節，並展示雪山環繞的療癒工作環境，相關貼文迅速擴散，討論也從減壓功能延伸到工作空間美學與身心舒適。

No.8 鍵盤

對上班族而言，鍵盤早已不只是單純的輸入工具，而是每天長時間相伴的工作夥伴。一款好用的鍵盤，能有效降低手部負擔、提升打字效率，減少久坐與重複操作帶來的不適；若再結合療癒感設計，更能在高壓的工作節奏中提供情緒緩衝，讓敲鍵盤的過程同時成為專注與放鬆的出口。

現代職場對「療癒系辦公桌」的需求逐漸升溫，鍵盤等周邊產品的美學與個性化設計，吸引不少年輕上班族的目光。像是羅技POP KEYS無線藍牙鍵盤跳色設計，被不少人直呼「可愛」；MOFii復古無線鍵盤的眼影系列配色，也成功擄獲美妝愛好者，相關產品在社群上累積不少聲量。

No.7 抱枕類、椅墊

一個好的抱枕，讓你在午休時真正放鬆；一個好的椅墊，替久坐的日常多留一點舒適。它能減輕臀部與下背壓力，讓辦公椅不再冰冷生硬。當工作再忙、會議再長，坐下來的那一刻仍能感覺被好好接住，這種安靜卻實在的舒適感，正是上班族日常裡難得的快樂來源。

聲量高點之一出現在8月1日，ONEBOY HOME推出主打睡眠體驗的「睡眠診療室」企劃，一口氣亮相4款枕頭產品，其中桌上型午睡枕強調「不壓臉、不留壓痕」，訴求在辦公室也能進行高品質小憩。相關內容透過官方臉書曝光後，迅速累積聲量，吸引不少上班族關注。7-11「Miffy70週年紀念」活動周邊商品也帶動另一波話題，厚實柔軟的「皇冠米飛抱枕」限量販售，適合喜歡兔子的民眾午休拿出來使用。

No.6 盆栽

盆栽長期因綠意舒壓與空間美化，被視為辦公室的療癒配角，近年則因帶來「微型自我成就感」，更受到上班族青睞。在成果難以立刻看見的職場環境中，植物的生長能快速回饋付出，從澆水、修剪到發現新芽，成為忙碌生活中重新找回掌控感與信心的日常儀式。

多肉植物因體積小巧、線條圓潤、色澤柔和，特別適合擺放在辦公桌上，也成為不少上班族的首選。相關討論聲量在2025年12月達到高點，聖誕節交換禮物推薦文章中出現盆栽選項。在幾乎人人離不開電腦的生活裡，一盆多肉靜靜陪在桌邊，不只療癒身心，也提醒自己放慢節奏，成為一份溫柔又實用的禮物。

No.5 文具用品

社畜的日常不只靠咖啡續命，還得靠一點「軟萌事物」撐住心情。文具早就不只是寫字工具，除了外觀設計與實用性，「造型文具」更成了情緒補給品。哈韓族蒐集偶像周邊文具、動漫迷收藏角色筆記本，單價不高，情緒價值卻爆表。2025年12月，Dcard上一篇「2026刷題筆推薦文」引發關注，原子筆身可以免費印刷Logo或文字，宛如打造團體認同感的神器。

想一次補齊所有療癒文具？2026台北設計玩創意文具展將於1月16至19日在台北世貿一館登場，集結全球IG人氣創作者與設計師，從創意文具、原創角色IP、潮玩收藏，到療癒植栽與復古老件，上千件好物等著大家來挖寶。

No.4 杯子

在忙碌的工作節奏中，拿出專屬杯子沖泡飲品，為日常工作創造短暫的放鬆時刻。這樣的使用情境，讓喝水或喝咖啡不再只是補充水分，而成為一種有節奏的休息方式，有助於暫時抽離工作壓力，穩定情緒，也提升整體工作專注度。隨著使用時間拉長，杯子逐漸承載個人習慣與情感記憶，進一步強化其陪伴與療癒屬性。

以星巴克為例，從馬克杯到隨行杯，品牌長期經營「城市杯」系列，針對不同城市推出具地方特色的設計，形塑出全球性的收藏文化，成為旅客常見的紀念品選擇，甚至出現「被咖啡耽誤的杯子店」的稱號。有企業員工在員工旅遊期間，於韓國濟州島、菲律賓宿霧等地購入當地限定杯款，將其帶回辦公桌使用，透過日常使用喚起旅行回憶，也成為工作之餘的紓壓元素。

No.3 解壓玩具

上班氣到想扁人？解壓玩具逐漸成為不少上班族的辦公室標配。從早期常見的小型鑰匙圈按壓款，到近年功能與體積同步升級的大型午睡枕Enter鍵版本，解壓商品的形式愈來愈多元。2025年11月8日，YouTuber滴妹發布影片實測多款「辦公室神器」，其中包含趴睡枕、迷你凸面鏡、快捷鍵盤等產品，引起關注。

影片中特別吸睛的是一款「超大Enter鍵」減壓玩具，不僅外型誇張，可當作午睡枕使用，還能透過USB連接電腦，實際具備輸入功能。相關內容曝光後，吸引不少網友留言，「Enter來一個」、「辦公族的我來好好研究看看」，顯示兼具實用與紓壓功能的辦公小物，正逐步成為職場日常的一部分。

No.2 香氛用品（擴香、蠟燭等）

讓香氛用品為你畫出生活與工作的界線，打造嗅覺的儀式感！在遠距辦公、彈性工時普及的現代，上班族常在家中或共享空間工作，難以劃分公私界線。香氛用品能快速轉換空間氛圍，讓人一點香氣就能進入「專注工作」或「下班放鬆」的不同狀態，成為現代人自我管理情緒與效率的隱形工具。這種「氣味儀式」不僅提升生活品質，也強化了心理界線，讓上班族更能掌控自己的節奏與情緒。

上班族選香氛，重點不是「香」，而是不干擾同事、能穩住情緒，讓人繼續專注工作下去。常見的氣味如下：

1.提神不刺鼻

檸檬 / 佛手柑：清爽醒腦、不黏膩

2.穩定情緒（壓力大時用）

薰衣草（淡）：放鬆但不催眠

3.有質感

雪松 / 檀香（輕木質）：成熟乾淨

4.熟悉、安全牌

綠茶：乾淨、安定

No.1 公仔、玩偶

從英國絨毛玩偶品牌Jellycat到超人氣IP吉伊卡哇，全球流行的療癒系角色正持續擴大影響力，帶動規模驚人的「療癒經濟」。根據全球健康研究所報告指出，療癒經濟正以每年約10%的速度成長。這股趨勢也反映在職場日常中，不少上班族會在辦公桌擺放公仔或玩偶，透過視覺陪伴緩解緊張情緒，甚至成為同事之間的話題，促進互動與交流。

聲量最高點出現在9月11日，亞尼克與高雄捷運人氣貓站長「蜜柑站長」合作推出聯名生乳捲與周邊商品，包含蜜柑公仔盲盒、一卡通娃包、蜜柑大臉搥背棒與印有「我那麼可愛為何要上班」字樣的提袋，撫慰每顆打工人的心。活動結合高人氣IP與療癒甜點，吸引不少媒體與社群關注，引起大量轉發與分享。

分析說明

本研究資料由大數據(股)公司旗下輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2025年1月6日至2026年1月5日。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理1500億以上中文資料的網路社群數據庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站。本調查針對討論主題相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本次主題分析與排序依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

