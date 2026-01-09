職場幸福感調查出爐 逾7成上班族自認任職公司非幸福企業

1111人力銀行今天發布「上班族職場幸福感調查」報告，結果顯示今年上班族「幸福感指數」僅53分，較去年的57分明顯下滑，僅有26.5%的上班族自認仍沉浸在幸福中，換言之，有73.5%的受訪者認為任職公司並非幸福企業。

1111人力銀行發言人黃若薇分析，整體大環境變化是影響幸福感下滑的主因，雖然部分企業調薪，但生活成本快速攀升，反而加重上班族經濟壓力，加上AI技術快速發展，工作量與效率要求同步提高，使職場氛圍更為緊繃。此外，持續進修與技能升級的壓力，以及年初關稅議題引發的市場不確定性，也讓不少勞工對未來感到焦慮。

調查進一步顯示，僅26.5%的上班族自認仍沉浸在幸福中，換言之，有73.5%的受訪者認為任職公司並非幸福企業，不幸福的主要因素中，「長期沒有加薪」與「加薪幅度過小」並列第一，其次為「薪資低於市場行情」、「年終獎金偏少」，第3則是「工作量過大」。

在人員流動方面，受訪上班族在同一職務的平均最長任職年資為7年5個月，與去年幾乎持平，1111人力銀行指出，顯示在大環境不確定性下，多數上班族選擇觀望，暫不貿然轉職。

至於留才關鍵，上班族最重視的條件依序為「優於業界的薪資水準」（77.6%）、「老闆尊重並感謝員工付出」（68.9%）及「具吸引力的員工福利」（62.1%），同事相處融洽與工作生活平衡也同樣重要。

根據調查結果發現，2025年上班族最嚮往的產業仍以資訊科技業與金融業居冠。黃若薇指出，這與AI、雲端、資安及半導體應用持續擴張密切相關，資訊科技業雖工作強度高，但高薪與專業累積具吸引力；金融業則因制度完整、法規明確與福利穩定，在國際政經變數升高下，被視為相對穩定的選擇。

本次「上班族職場幸福感調查」為1111人力銀行針對上班族會員隨機抽樣，調查時間2025年11月28日到2026年1月2日，有效樣本數1203份。