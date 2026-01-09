職場幸福感調查出爐 逾7成上班族自認任職公司非幸福企業

快訊

中央社／ 台北9日電
「上班族職場幸福感調查」報告顯示有73.5%的受訪者認為任職公司並非幸福企業。示意圖／AI生成
「上班族職場幸福感調查」報告顯示有73.5%的受訪者認為任職公司並非幸福企業。示意圖／AI生成

1111人力銀行今天發布「上班族職場幸福感調查」報告，結果顯示今年上班族「幸福感指數」僅53分，較去年的57分明顯下滑，僅有26.5%的上班族自認仍沉浸在幸福中，換言之，有73.5%的受訪者認為任職公司並非幸福企業。

1111人力銀行發言人黃若薇分析，整體大環境變化是影響幸福感下滑的主因，雖然部分企業調薪，但生活成本快速攀升，反而加重上班族經濟壓力，加上AI技術快速發展，工作量與效率要求同步提高，使職場氛圍更為緊繃。此外，持續進修與技能升級的壓力，以及年初關稅議題引發的市場不確定性，也讓不少勞工對未來感到焦慮。

調查進一步顯示，僅26.5%的上班族自認仍沉浸在幸福中，換言之，有73.5%的受訪者認為任職公司並非幸福企業，不幸福的主要因素中，「長期沒有加薪」與「加薪幅度過小」並列第一，其次為「薪資低於市場行情」、「年終獎金偏少」，第3則是「工作量過大」。

在人員流動方面，受訪上班族在同一職務的平均最長任職年資為7年5個月，與去年幾乎持平，1111人力銀行指出，顯示在大環境不確定性下，多數上班族選擇觀望，暫不貿然轉職。

至於留才關鍵，上班族最重視的條件依序為「優於業界的薪資水準」（77.6%）、「老闆尊重並感謝員工付出」（68.9%）及「具吸引力的員工福利」（62.1%），同事相處融洽與工作生活平衡也同樣重要。

根據調查結果發現，2025年上班族最嚮往的產業仍以資訊科技業與金融業居冠。黃若薇指出，這與AI、雲端、資安及半導體應用持續擴張密切相關，資訊科技業雖工作強度高，但高薪與專業累積具吸引力；金融業則因制度完整、法規明確與福利穩定，在國際政經變數升高下，被視為相對穩定的選擇。

本次「上班族職場幸福感調查」為1111人力銀行針對上班族會員隨機抽樣，調查時間2025年11月28日到2026年1月2日，有效樣本數1203份。

上班族 人力銀行 科技業 職場

相關新聞

離職開公司搶客遭前東家求償663萬 法官這原因認競業條款無效

新竹張男遭前東家控訴，離職後違反競業條款，自己成立公司聯繫原公司客戶、以低價搶案，要求返還21餘萬競業津貼，並依當初簽署...

想領快錢 台灣世界展望會：弱勢兒少打工9成陷勞力陷阱

台灣世界展望會統計，在服務兒少中有26.1%得半工半讀，其中高達9成弱勢兒少集中於服務業及體力、清潔等勞務型工作，更有2...

彈性育嬰假新制 勞動部公布雇主觸法3大雷區

「育嬰留停照顧彈性化新制」元旦上路，推動「育嬰留停以日」及「家庭照顧隨時」。勞動部彙整雇主容易誤踩三大雷區，包括規定同一...

外籍移工肯拚！社工嘆「台灣年輕人只怨買不起房」 網駁：倖存者偏差

每個人努力工作的理由不盡相同，有的人是為了家庭；有的人則是為了理想。一名女社工發文，稱她發現外籍移工普遍比台灣年輕人敢拚，也很團結會互相幫忙，台灣年輕人則到處嫌棄工作，又不願意做，對此，不少網友認為是倖存者偏差，如果台灣人去歐美打工也很敢拚的。

勞基法的保障！同事被資遣1周請假2天薪水照領 他驚訝：原來有這種假

鄰近過年，許多人會選擇換工作謀求更好的發展。一名網友發文，稱他被資遣的同事最近瘋狂請假，他原以為是公司不想讓他特休換錢因此逼他修完，沒想到是請「謀職假」，一周請假兩天還可以換錢，對此，網友們紛紛笑稱：「好羨慕被資遣」。

