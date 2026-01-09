離職開公司搶客遭前東家求償663萬 法官這原因認競業條款無效

快訊

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
新竹張男遭前東家控訴，離職後違反競業條款，自己成立公司聯繫原公司客戶、以低價搶案，要求返還競業津貼及賠30倍違約金，合計663萬4千元。示意圖／報系資料照
新竹張男遭前東家控訴，離職後違反競業條款，自己成立公司聯繫原公司客戶、以低價搶案，要求返還21餘萬競業津貼，並依當初簽署的競業條款請求30倍違約金，合計663萬4千元。但法官認為，公司主張競業津貼與違約金缺乏法律基礎，駁回告訴。

該機電工程公司主張，張男於2023年5月到職，負責機電、自動控制、消防、空調等工程業務，接觸公司報價與工程核心資訊，並在任職期間每月領取1萬4千至1萬7千元競業津貼。

該機電工程公司指出，張男在職期間曾向業主散布不利公司言論，離職後又立刻成立同性質的系統工程公司，主動聯繫原公司客戶、以低價搶案，違反當初簽署的競業禁止同意書，因此要求返還競業津貼21萬4千元，並依合約請求30倍懲罰性違約金，合計求償663萬4千元。

張男則反駁，競業禁止條款是公司單方提供的制式文件，內容沒有區域限制，顯失公平；公司所稱的「競業津貼」，其實只是薪資的一部分，並非勞基法規定，雇主要員工離職後不能去同業工作另外給的補償金，不符勞基法對競業禁止補償的規定。

法官檢視雙方提出的薪資資料後發現，張男薪資表中雖列有「競業津貼」1萬4千元或1萬7千元，但若扣除本薪、交通津貼與伙食費，基本工資本身就偏低，所謂競業津貼不但未達離職前平均薪資的一半，也低於當年度最低生活費標準，顯然不足以支撐離職後競業禁止期間的生活所需。

法官認為，依勞基法規定，競業禁止必須有合理補償，且補償不得包含在在職期間的工資內，若未符合要件，競業禁止約定即屬無效。本案中，公司無法證明有合法、合理發放競業禁止補償金，違約金請求自然失去前提，應予駁回。

此外，公司在訴訟中途另行追加主張張男構成侵權行為與侵害營業秘密，也遭法院裁定駁回。法官認為，契約違約與侵權、營業秘密屬於不同法律關係，並非同一基礎事實，且已影響勞動事件訴訟的迅速終結，又未經被告同意，依法不准追加，判前東家全面敗訴。

