嘉義就業中心啟動多語通譯駐點 首日吸80名移工參與顯見溝通困境

勞動部嘉義就業中心今天啟動「多國語言通譯駐點服務」，首日活動即吸引近80名移工參與，顯見移工在辦理業務時，常因語言隔閡產生資訊誤解與困境。中心主任李奇玟表示，溝通是服務的基石，移工遠渡重洋來到嘉義，每一份辛勞都值得尊重，期望透過每周四的通譯駐點，讓移工在面臨職涯挑戰或權益疑義時，能感受到政府即時支援。

現場安排3名專業通譯人員提供協助，成員包含2001年起長期擔任法院與地檢署通譯的資深人士、熟悉行政資源申請的越南語老師，以及嘉義大學外籍學生。活動除介紹外國人勞動權益網與1955諮詢專線，也邀請嘉義市政府社會處宣導性侵害防治與安全意識，希望透過面對面溝通，在關鍵時刻提供移工法律協助與心理支持。

根據移工管理及運用調查計畫，溝通障礙是移工諮詢法規時最大的阻礙，嘉義就業中心因此導入英語、越南語、印尼語及菲律賓語通譯人才，確保不同國籍移工皆能獲得貼近需求的協助。未來中心將持續整合資源，落實語言平權並促進勞資關係穩定。中心於每周四固定辦理移工轉換雇主業務，並提供通譯服務，有需求者可電洽（05）224-0656預約。 嘉義就業中心今年通譯駐點服務時間。圖／嘉義就業中心提供 嘉義就業中心於今天啟動「多國語言通譯駐點服務」。圖／嘉義就業中心提供 嘉義就業中心於今天啟動「多國語言通譯駐點服務」，現場移工踴躍參與擠爆現場。圖／嘉義就業中心提供 通譯人員說明透過合法平台尋找工作。圖／嘉義就業中心提供