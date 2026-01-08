快訊

超好認？韓女曝1特徵「100％台灣人」 一票網友點頭：真的笑出來

好冷！17縣市發布低溫特報 「早晚僅10度」一路凍到明天

簡體字掰了！湯姆熊機台全改繁體關鍵是它 7年級生反曝「唯一問題」

嘉義就業中心啟動多語通譯駐點 首日吸80名移工參與顯見溝通困境

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
通譯人員引導移工操作外國人權益網求職。圖／嘉義就業中心提供
通譯人員引導移工操作外國人權益網求職。圖／嘉義就業中心提供

勞動部嘉義就業中心今天啟動「多國語言通譯駐點服務」，首日活動即吸引近80名移工參與，顯見移工在辦理業務時，常因語言隔閡產生資訊誤解與困境。中心主任李奇玟表示，溝通是服務的基石，移工遠渡重洋來到嘉義，每一份辛勞都值得尊重，期望透過每周四的通譯駐點，讓移工在面臨職涯挑戰或權益疑義時，能感受到政府即時支援。

現場安排3名專業通譯人員提供協助，成員包含2001年起長期擔任法院與地檢署通譯的資深人士、熟悉行政資源申請的越南語老師，以及嘉義大學外籍學生。活動除介紹外國人勞動權益網與1955諮詢專線，也邀請嘉義市政府社會處宣導性侵害防治與安全意識，希望透過面對面溝通，在關鍵時刻提供移工法律協助與心理支持。

根據移工管理及運用調查計畫，溝通障礙是移工諮詢法規時最大的阻礙，嘉義就業中心因此導入英語、越南語、印尼語及菲律賓語通譯人才，確保不同國籍移工皆能獲得貼近需求的協助。未來中心將持續整合資源，落實語言平權並促進勞資關係穩定。中心於每周四固定辦理移工轉換雇主業務，並提供通譯服務，有需求者可電洽（05）224-0656預約。

嘉義就業中心今年通譯駐點服務時間。圖／嘉義就業中心提供
嘉義就業中心今年通譯駐點服務時間。圖／嘉義就業中心提供
嘉義就業中心於今天啟動「多國語言通譯駐點服務」。圖／嘉義就業中心提供
嘉義就業中心於今天啟動「多國語言通譯駐點服務」。圖／嘉義就業中心提供
嘉義就業中心於今天啟動「多國語言通譯駐點服務」，現場移工踴躍參與擠爆現場。圖／嘉義就業中心提供
嘉義就業中心於今天啟動「多國語言通譯駐點服務」，現場移工踴躍參與擠爆現場。圖／嘉義就業中心提供
通譯人員說明透過合法平台尋找工作。圖／嘉義就業中心提供
通譯人員說明透過合法平台尋找工作。圖／嘉義就業中心提供

移工 嘉義 語言

延伸閱讀

外籍移工肯拚！社工嘆「台灣年輕人只怨買不起房」 網駁：倖存者偏差

嘉義高鐵Outlet旁擬設光電場 地方怒：黃金十年像笑話

嘉義華泰名品城Outlet動土 招商開跑最快2028年開幕

龜山移工躲警察攔檢 5人棄車狂奔畫面曝

相關新聞

外籍移工肯拚！社工嘆「台灣年輕人只怨買不起房」 網駁：倖存者偏差

每個人努力工作的理由不盡相同，有的人是為了家庭；有的人則是為了理想。一名女社工發文，稱她發現外籍移工普遍比台灣年輕人敢拚，也很團結會互相幫忙，台灣年輕人則到處嫌棄工作，又不願意做，對此，不少網友認為是倖存者偏差，如果台灣人去歐美打工也很敢拚的。

彈性育嬰假新制 勞動部公布雇主觸法3大雷區

「育嬰留停照顧彈性化新制」元旦上路，推動「育嬰留停以日」及「家庭照顧隨時」。勞動部彙整雇主容易誤踩三大雷區，包括規定同一...

勞基法的保障！同事被資遣1周請假2天薪水照領 他驚訝：原來有這種假

鄰近過年，許多人會選擇換工作謀求更好的發展。一名網友發文，稱他被資遣的同事最近瘋狂請假，他原以為是公司不想讓他特休換錢因此逼他修完，沒想到是請「謀職假」，一周請假兩天還可以換錢，對此，網友們紛紛笑稱：「好羨慕被資遣」。

「機車老闆」逆襲之路 八方雲集鄭加成談創業重燃失業人信心

為點燃失業人轉職信心，雲林縣虎尾就業中心今天邀請雲林在地知名餐廳八方雲集、火鍋世家及健康那件小事加盟主鄭加成，以「危機就...

六都最高！台北市去年薪資、中位數出爐 年薪平均數為94.7萬元

台北市主計處發布去年受僱員工薪資中位數統計顯示，去年全體受僱員工全年總薪資平均數及中位數為94.7萬元及73.5萬元，分...

1111人力銀行AI相關工作機會4.3萬個 3大領域最缺人

根據1111人力銀行調查指出，2026年第一季的人力需求，有4成4企業坦言仍存在明顯人力缺口，其中基層執行人力46%與專...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。