「機車老闆」逆襲之路 八方雲集鄭加成談創業重燃失業人信心

為點燃失業人轉職信心，雲林縣虎尾就業中心今天邀請雲林在地知名餐廳八方雲集、火鍋世家及健康那件小事加盟主鄭加成，以「危機就是轉機」為題分享創業歷程，並與大批處於職涯迷航期的民眾對話，讓求職者寒冬中感受溫暖的職涯火光，重建信心再出發。

虎尾就業中心主任廖家偉指出，希望透過成功職人的實戰經驗，打破一般人對「失業」的負面標籤，轉化為重新審視自我的契機，鄭加成的創業路最容易引起共鳴，在就讀虎尾科技大學期間，便展現出異於常人的毅力，4年大學半工半讀，畢業就存下人生第一桶金，也為他的創業思維有所啟蒙，發現比別人更努力卻還領一樣的薪水，即下定決心自己當老闆，不當受薪者。

鄭加成以他如何當「機車老闆」，暢談創業之路，他強調，創業或就業非一蹴可幾，需要從日常「蹲點」開始，於是退伍後，勇敢接下自己打工的水餃麵食店，每天騎機車工作，曾被員工嘲諷「只騎一台摩托車，哪有錢發薪水？」這句話並未擊倒他，反而激發他更拚，親自下廚、外送，終能由虧轉盈。

這段「機車老闆」的經歷，讓鄭加成更明白「起點低不可怕，怕的是沒挑戰現實的勇氣」的道理，就一路拚到底，如今已成為橫跨雲嘉5家餐飲店的「餐飲王」，全盛時期曾到10多家。

他透露經營祕訣在於「回饋社會」，他長年招待家扶孩子用餐，將企業責任與經營融為一體。他說，無論當老闆還是員工，「信任」與「服務熱誠」是共通語言，他鼓勵失業者，暫時的待業如同火鍋的湯底正在熬煮，雖還沒沸騰，只要持續加入用心和努力的素材，最終定能煮出一鍋豐盛的人生大餐。

廖家偉肯定少年頭家鄭加成「英雄不怕出身低」，轉職的低潮正是累積能量的時刻。廖主任強調，就業中心不僅提供職缺，更是陪伴民眾找回自信的加油站；就業中心會持續推動各項職業訓練與獎助措施，做大家堅實的後盾。只要願意跨出第一步，不論就業或微型創業，該中心樂於陪伴大家把這鍋「職涯火鍋」煮得滾熱；更多訊息可洽詢虎尾就業中心（05）6330422。 虎尾科技大學校友的7年級生鄭加成，創業有成，已是五家知名餐飲店負責人，他和失業民眾分享創業歷程，重燃失業人信心。記者蔡維斌／翻攝