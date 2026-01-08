六都最高！台北市去年薪資、中位數出爐 年薪平均數為94.7萬元

台北市主計處發布去年受僱員工薪資中位數統計顯示，去年全體受僱員工全年總薪資平均數及中位數為94.7萬元及73.5萬元，分別較民國112年增加3.8萬元、4.2%，以及2.7萬元、3.8%，皆為六都最高。

北市主計處指出，依行政院主計總處最新發布「113年工業及服務業受僱員工全年總薪資中位數及分布統計結果」顯示，113年台北市工業及服務業本國籍全時受僱員工全年總薪資平均數及中位數為94.7萬元及73.5萬元。

另外，觀察113年台北市員工占比前二大行業，以批發業員工占比18.3%居冠，其全年總薪資平均數及中位數為91.5萬元及70.1萬元，略低於全市整體水準，而員工占比居次之金融及保險業，占比12.8%，總薪資平均數及中位數為141.9萬元及120.7萬元，則相對較高。

若按性別觀察，113年台北市男、女性受僱員工全年總薪資中位數分別為79.9萬元及68.7萬元，呈男性高於女性情形，性別差距為11.2萬元，但兩性皆高於全國的63.8萬元及53.5萬元，也皆為六都最高。