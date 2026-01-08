快訊

不只阿里山下雪…氣象署曝這些山區今都有機會 2時間點更酷寒

濃煙竄天！新北三重工廠火警 4人逃至屋頂待援

影／竊超商8包裹得手近8萬 慣竊食髓知味再上門…女店員追出活逮

1111人力銀行AI相關工作機會4.3萬個 3大領域最缺人

聯合報／ 記者陳素玲／台北即時報導
面對AI趨勢快速演進，企業搶才白熱化，AI相關工作百花齊放。（路透）
面對AI趨勢快速演進，企業搶才白熱化，AI相關工作百花齊放。（路透）

根據1111人力銀行調查指出，2026年第一季的人力需求，有4成4企業坦言仍存在明顯人力缺口，其中基層執行人力46%與專業技術人才32.5%，是企業最急於補強的兩大類型。

隨著AI快速滲透各行各業，企業用人需求與求職模式正同步轉變。從工程研發、行銷企劃到行政支援、服務管理，AI已不再是科技業的專利，而是職場必備工具。面對職缺數量龐大、技能需求快速變化，如何「更快、更準」地找到合適工作，成為求職者最大痛點。

根據1111人力銀行統計，2025年12月，AI相關工作機會數約4.3萬筆，相較去年同期成長約27%，若以產業別來看，電子科技╱資訊╱軟體╱半導體人力需求超過2萬筆排名第一，其次則是一般服務業7,442筆及一般傳統製造5,227筆，職務範圍涵蓋工程師、機械製造、餐飲服務、行政後勤、行銷企劃等多元類別，顯示AI工具已經成為全民求職必備技能。

若就成長幅度來看，醫院對於AI人才的需求較去年同期大增76%、人身保險相關成長71%、汽車╱零件製造成長39%、飯店╱旅館成長31%。同時就1111人力銀行觀察，擁有AI相關證照的新鮮人，起薪平均可比同儕高2,000-3,000元，只要具備AI能力，薪資成長幅度約8－10%。

AI 人力銀行

延伸閱讀

曾寶儀「列車人生」走朝聖之路 罕見吐露演藝疲憊

證交所前進WFE年會秀成果

人行今年貨幣政策 續「適度寬鬆」、促進物價合理回升

台師大攜104人力銀行 設求職專區推共創課程

相關新聞

六都最高！台北市去年薪資、中位數出爐 年薪平均數為94.7萬元

台北市主計處發布去年受僱員工薪資中位數統計顯示，去年全體受僱員工全年總薪資平均數及中位數為94.7萬元及73.5萬元，分...

1111人力銀行AI相關工作機會4.3萬個 3大領域最缺人

根據1111人力銀行調查指出，2026年第一季的人力需求，有4成4企業坦言仍存在明顯人力缺口，其中基層執行人力46%與專...

職場制度太不合理？「賠錢、扣薪」成常態 她崩潰質疑卻反遭檢討

勞工對公司制度不滿的情況層出不窮。近來有民眾在Dcard分享自身職場經驗，指出自己在多份工作中，都曾遇過所謂的「賠錢制度」與「罰款式管理」，例如櫃檯營收短少需由當班人員自行補齊，或是遭記警告、記點就被扣薪等。原PO表示，自己曾待過大公司與中小企業，卻發現類似規定並非個案，讓她對台灣職場制度的合理性產生高度疑惑。

時薪破萬元？機師薪資單曝光 上班族看傻：1天就賺到我月薪

現代航空業薪資待遇引發熱議，尤其是機師這類專業人才。近日社群平台上流傳一張美國航空業機師的薪資單，引起網友驚嘆其高收入。專業訓練多年、肩負安全責任的機師，其收入究竟有多可觀？

印尼直聘再擴大開放營造、屠宰及海洋漁撈專案選工

我國直聘推動多年成效不彰，為強化與移工來源國合作效能，勞動部持續透過雙邊會議協商，擴大直聘專案選工的類別。針對印尼，除原...

時數高於日韓！國際勞工組織工時台灣名次曝光 勞動部回應

台灣工時受關注，國際勞工組織（ILO）資料庫最新資料顯示，台灣工時排名第54，時數高於日韓。勞動部次長李健鴻今天說，台灣...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。