外籍移工肯拚！社工嘆「台灣年輕人只怨買不起房」 網駁：倖存者偏差

每個人努力工作的理由不盡相同，有的人是為了家庭，有的人則是為了理想。一名女性社工發文，稱她發現外籍移工普遍比台灣年輕人敢拚，也很團結會互相幫忙，台灣年輕人則到處嫌棄工作。對此，不少網友認為這種說法是「倖存者偏差」，如果台灣人去歐美打工也很敢拚。

一名女網友在Dcard發文，表示她畢業後到社工場域工作一段時間，發現外籍移工既努力又很團結。她舉例，近期發生一起逃逸移工的案件，他的朋友直接拿出30萬現金幫他處理，一人在漁船工作、另一人在工廠工作，都很辛苦、風險也高，但工作真的很拚，彼此又很團結。

原PO舉例，反觀台灣年輕人，常常嫌工作累薪水低，卻什麼都不願意改變，只會不斷抱怨。她表示沒有美化移工，也沒說所有台灣人都不努力，只是看多了類似案例，不禁感嘆：「很多辛苦工作，不是沒人能做，而是沒人想做。」

原PO表示，外籍移工來台灣的目的很明確，就是為了賺錢改善家庭生活，常看到移工買房、買黃金的新聞；又看到台灣年輕人抱怨買不起房，於是想告訴年輕人：「當你抱怨的時候，移工已經在做你做不到的事情了。」

此文一出，不少網友反駁這是倖存者偏差，且如果台灣人去歐美等高薪水地區工作，也會很努力，「倖存者偏差，眼界太小就是這樣，妳沒看見的東西可多了，拿移工家鄉的房價跟台灣比，辛苦的工作有沒有對應的薪水？不是做辛苦的工作就等於比較努力」、「台灣人去歐美紐澳打工也很敢拚啊，低開發國家的人去高開發國家賺錢」、「我去澳洲，目的是存一桶金回家，我也很拚，都去做體力活苦力活」。

也有網友讚賞移工努力工作的精神，「他們真的超強，都可以在台灣買房子開店，我必須檢討一下」、「外籍人士有些真的很拚，譬如路上一家一家越南餐館到處開，很多是越南外配開的」。