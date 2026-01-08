外籍移工肯拚！社工嘆「台灣年輕人只怨買不起房」 網駁：倖存者偏差

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
一名社工發現外籍移工普遍比台灣年輕人敢拚，也很團結會互相幫忙。移工示意圖。 聯合報系資料照／記者黃義書攝影
每個人努力工作的理由不盡相同，有的人是為了家庭，有的人則是為了理想。一名女性社工發文，稱她發現外籍移工普遍比台灣年輕人敢拚，也很團結會互相幫忙，台灣年輕人則到處嫌棄工作。對此，不少網友認為這種說法是「倖存者偏差」，如果台灣人去歐美打工也很敢拚。

一名女網友在Dcard發文，表示她畢業後到社工場域工作一段時間，發現外籍移工既努力又很團結。她舉例，近期發生一起逃逸移工的案件，他的朋友直接拿出30萬現金幫他處理，一人在漁船工作、另一人在工廠工作，都很辛苦、風險也高，但工作真的很拚，彼此又很團結。

原PO舉例，反觀台灣年輕人，常常嫌工作累薪水低，卻什麼都不願意改變，只會不斷抱怨。她表示沒有美化移工，也沒說所有台灣人都不努力，只是看多了類似案例，不禁感嘆：「很多辛苦工作，不是沒人能做，而是沒人想做。」

原PO表示，外籍移工來台灣的目的很明確，就是為了賺錢改善家庭生活，常看到移工買房、買黃金的新聞；又看到台灣年輕人抱怨買不起房，於是想告訴年輕人：「當你抱怨的時候，移工已經在做你做不到的事情了。」

此文一出，不少網友反駁這是倖存者偏差，且如果台灣人去歐美等高薪水地區工作，也會很努力，「倖存者偏差，眼界太小就是這樣，妳沒看見的東西可多了，拿移工家鄉的房價跟台灣比，辛苦的工作有沒有對應的薪水？不是做辛苦的工作就等於比較努力」、「台灣人去歐美紐澳打工也很敢拚啊，低開發國家的人去高開發國家賺錢」、「我去澳洲，目的是存一桶金回家，我也很拚，都去做體力活苦力活」。

也有網友讚賞移工努力工作的精神，「他們真的超強，都可以在台灣買房子開店，我必須檢討一下」、「外籍人士有些真的很拚，譬如路上一家一家越南餐館到處開，很多是越南外配開的」。

移工 薪水 職場 年輕人 社工

相關新聞

每個人努力工作的理由不盡相同，有的人是為了家庭；有的人則是為了理想。一名女社工發文，稱她發現外籍移工普遍比台灣年輕人敢拚，也很團結會互相幫忙，台灣年輕人則到處嫌棄工作，又不願意做，對此，不少網友認為是倖存者偏差，如果台灣人去歐美打工也很敢拚的。

勞基法的保障！同事被資遣1周請假2天薪水照領 他驚訝：原來有這種假

鄰近過年，許多人會選擇換工作謀求更好的發展。一名網友發文，稱他被資遣的同事最近瘋狂請假，他原以為是公司不想讓他特休換錢因此逼他修完，沒想到是請「謀職假」，一周請假兩天還可以換錢，對此，網友們紛紛笑稱：「好羨慕被資遣」。

「機車老闆」逆襲之路 八方雲集鄭加成談創業重燃失業人信心

為點燃失業人轉職信心，雲林縣虎尾就業中心今天邀請雲林在地知名餐廳八方雲集、火鍋世家及健康那件小事加盟主鄭加成，以「危機就...

六都最高！台北市去年薪資、中位數出爐 年薪平均數為94.7萬元

台北市主計處發布去年受僱員工薪資中位數統計顯示，去年全體受僱員工全年總薪資平均數及中位數為94.7萬元及73.5萬元，分...

1111人力銀行AI相關工作機會4.3萬個 3大領域最缺人

根據1111人力銀行調查指出，2026年第一季的人力需求，有4成4企業坦言仍存在明顯人力缺口，其中基層執行人力46%與專...

職場制度太不合理？「賠錢、扣薪」成常態 她崩潰質疑卻反遭檢討

勞工對公司制度不滿的情況層出不窮。近來有民眾在Dcard分享自身職場經驗，指出自己在多份工作中，都曾遇過所謂的「賠錢制度」與「罰款式管理」，例如櫃檯營收短少需由當班人員自行補齊，或是遭記警告、記點就被扣薪等。原PO表示，自己曾待過大公司與中小企業，卻發現類似規定並非個案，讓她對台灣職場制度的合理性產生高度疑惑。

