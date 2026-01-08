快訊

勞基法的保障！同事被資遣1周請假2天薪水照領 他驚訝：原來有這種假

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友發現被資遣的同事最近瘋狂請假，才知道勞工有「謀職假」。 圖／AI生成
一名網友發現被資遣的同事最近瘋狂請假，才知道勞工有「謀職假」。 圖／AI生成

鄰近過年，許多人會選擇換工作謀求更好的發展。一名網友發文，稱他被資遣的同事最近瘋狂請假，他原以為是公司不想讓他特休換錢因此逼他休完，沒想到是請「謀職假」，一周請假兩天還可以換錢，網友們紛紛笑稱「好羨慕被資遣」。

一名網友在Threads發文，表示在他任職的公司裡，有一位被資遣的員工近期一直請假，他原本以為是公司不想讓他特休換錢，於是逼他休完，沒想到同事說他請的是「謀職假」。

原PO說明，等於這位同事一個禮拜請假兩天，可以全部換錢，並且特休還不會被扣，驚訝地表示：「現在才知道還有謀職假這個東西」。

此文一出，不少網友開玩笑地表示很羨慕，也呼籲大家好好利用謀職假，「羨慕被資遣，台灣人一輩子可以領3次失業補助，記得跟你同事告知」、「這類議題要好好分享給大家，善用勞工權益」、「是啊，這是應得的，所以用好用滿，好像還不用證明」。

也有網友分享相關經歷，「我也是遇過一間公司要大裁員，還幫我們這些員工安排好在月底的謀職假、剩下的特休，有照勞基法走的公司不多了」、「之前我也被資過，真的有謀職假，而且公司不能拒絕」、「我同事是休好休滿，但她說她休假時還是可以線上問她交接的問題，其實把休假當成居家上班也不錯」。

根據《勞動基準法》第16條規定，雇主若資遣勞工，勞工可在資遣預告期間請「謀職假」找工作，請假時數每星期不得超過二日，且請假期間之工資照給。

資遣 特休 勞基法

相關新聞

