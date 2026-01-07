快訊

台指期夜盤持續高檔震盪 賣壓湧現盤中由紅翻黑

強烈大陸冷氣團報到…明最凍探10度 下周迎另波冷空氣「氣溫再下降」

去年只發生兩次！美股大盤跟這指數同時走揚 恐暗示大場面要來了

聽新聞
0:00 / 0:00

職場制度太不合理？「賠錢、扣薪」成常態 她崩潰質疑卻反遭檢討

聯合新聞網／ 綜合報導
一位女網友指出自己在多份工作中，都曾遇過所謂的「賠錢制度」與「罰款式管理」，卻無從改善。（示意圖／AI生成）
一位女網友指出自己在多份工作中，都曾遇過所謂的「賠錢制度」與「罰款式管理」，卻無從改善。（示意圖／AI生成）

勞工對公司制度不滿的情況層出不窮。近來有民眾在Dcard分享自身職場經驗，指出自己在多份工作中，都曾遇過所謂的「賠錢制度」與「罰款式管理」，例如櫃檯營收短少需由當班人員自行補齊，或是遭記警告、記點就被扣薪等。原PO表示，自己曾待過大公司與中小企業，卻發現類似規定並非個案，讓她對台灣職場制度的合理性產生高度疑惑。

原PO指出，有些公司將收銀金額核對不符完全歸咎於員工，並要求賠償，表面上看似是在維護營運秩序，但實務上收款仍高度仰賴人工操作，本就難以完全避免誤差。她也提到，依照勞動法規，雇主不得任意扣薪或以罰款作為懲戒手段，然而實際向公司反映，甚至申請勞檢後，對企業造成的影響往往有限，讓員工感到制度「不痛不癢」。因此她也不禁疑惑：「是因為反抗太麻煩，還是大家生活都太累了，只好得過且過？」

此外，她也對部分網友的回應感到不解，認為在這樣的情況下，竟然還有人先「檢討受害者」。她指出，竟有不少網友留言「不爽就不要做，換一家就好」、「沒能力跳槽到更好的地方就只能吞囉」，但實際上自己已換過好幾份工作，發現不少職場都有類似問題，而留言區中也有許多人分享相同經驗，更驗證了「不是個人硬要選那樣的公司，而是不合法的公司本來就很多」。

貼文曝光後引發熱烈討論，不少網友分享自身相似經驗，有人直言「勞工是什麼很賤的人嗎，要被這樣對待」、「台灣的工作環境世界倒數，低薪、高工時、高責任，勞權卻極低」，甚至有人認為「現在選擇躺平，已經算是一種很好的反抗」。原PO也分享，自己已多次轉換工作，卻仍反覆遇到類似問題，質疑這是否反映出職場的結構性問題，而非單一勞工的選擇失誤，並呼籲大家不該忽略不合法制度本身的存在。

依現行勞動法規，工資應全額直接給付勞工，雇主不得以違約金、罰款或其他名目任意扣薪，若因工作疏失產生損失，也須符合「可歸責性」與比例原則，並非一句「收銀短少」就能全數轉嫁給員工。企業若長期以不透明的賠錢制度管理，不僅可能觸法，更容易造成高流動率與勞資對立。

職場 罰款 雇主 中小企業 工時 勞檢

延伸閱讀

缺工「Uber護理師」成趨勢 護師工會批罔顧病人安危：假彈性真卸責

勞權大升級！2026年起病假10天內免扣全勤 律師：雇主違規證據是救濟關鍵

Google一天上班4小時？他驚訝喊爽 內行揭真相：外商工時碎片化

私校教職員淪勞權孤兒 高教工會連署：立法保障資遣費、提高退撫金

相關新聞

職場制度太不合理？「賠錢、扣薪」成常態 她崩潰質疑卻反遭檢討

勞工對公司制度不滿的情況層出不窮。近來有民眾在Dcard分享自身職場經驗，指出自己在多份工作中，都曾遇過所謂的「賠錢制度」與「罰款式管理」，例如櫃檯營收短少需由當班人員自行補齊，或是遭記警告、記點就被扣薪等。原PO表示，自己曾待過大公司與中小企業，卻發現類似規定並非個案，讓她對台灣職場制度的合理性產生高度疑惑。

時薪破萬元？機師薪資單曝光 上班族看傻：1天就賺到我月薪

現代航空業薪資待遇引發熱議，尤其是機師這類專業人才。近日社群平台上流傳一張美國航空業機師的薪資單，引起網友驚嘆其高收入。專業訓練多年、肩負安全責任的機師，其收入究竟有多可觀？

印尼直聘再擴大開放營造、屠宰及海洋漁撈專案選工

我國直聘推動多年成效不彰，為強化與移工來源國合作效能，勞動部持續透過雙邊會議協商，擴大直聘專案選工的類別。針對印尼，除原...

時數高於日韓！國際勞工組織工時台灣名次曝光 勞動部回應

台灣工時受關注，國際勞工組織（ILO）資料庫最新資料顯示，台灣工時排名第54，時數高於日韓。勞動部次長李健鴻今天說，台灣...

避免打工詐騙！打工趣推AI「詐騙工作雷達」 打造安心求職環境

大專院校學生進入寒假，開始尋找寒假打工兼職機會，「打工趣」平台發現近期打工詐騙案件激增50％，打工趣正式上線台灣首創的A...

同事沒空教…公職會計新人焦慮「被公文追殺」 過來人指引：快求救

職場適應期向來是許多新鮮人的共同難題，近日就有一名網友在Dcard發文，坦言自己...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。