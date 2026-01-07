職場制度太不合理？「賠錢、扣薪」成常態 她崩潰質疑卻反遭檢討

勞工對公司制度不滿的情況層出不窮。近來有民眾在Dcard分享自身職場經驗，指出自己在多份工作中，都曾遇過所謂的「賠錢制度」與「罰款式管理」，例如櫃檯營收短少需由當班人員自行補齊，或是遭記警告、記點就被扣薪等。原PO表示，自己曾待過大公司與中小企業，卻發現類似規定並非個案，讓她對台灣職場制度的合理性產生高度疑惑。

原PO指出，有些公司將收銀金額核對不符完全歸咎於員工，並要求賠償，表面上看似是在維護營運秩序，但實務上收款仍高度仰賴人工操作，本就難以完全避免誤差。她也提到，依照勞動法規，雇主不得任意扣薪或以罰款作為懲戒手段，然而實際向公司反映，甚至申請勞檢後，對企業造成的影響往往有限，讓員工感到制度「不痛不癢」。因此她也不禁疑惑：「是因為反抗太麻煩，還是大家生活都太累了，只好得過且過？」

此外，她也對部分網友的回應感到不解，認為在這樣的情況下，竟然還有人先「檢討受害者」。她指出，竟有不少網友留言「不爽就不要做，換一家就好」、「沒能力跳槽到更好的地方就只能吞囉」，但實際上自己已換過好幾份工作，發現不少職場都有類似問題，而留言區中也有許多人分享相同經驗，更驗證了「不是個人硬要選那樣的公司，而是不合法的公司本來就很多」。

貼文曝光後引發熱烈討論，不少網友分享自身相似經驗，有人直言「勞工是什麼很賤的人嗎，要被這樣對待」、「台灣的工作環境世界倒數，低薪、高工時、高責任，勞權卻極低」，甚至有人認為「現在選擇躺平，已經算是一種很好的反抗」。原PO也分享，自己已多次轉換工作，卻仍反覆遇到類似問題，質疑這是否反映出職場的結構性問題，而非單一勞工的選擇失誤，並呼籲大家不該忽略不合法制度本身的存在。

依現行勞動法規，工資應全額直接給付勞工，雇主不得以違約金、罰款或其他名目任意扣薪，若因工作疏失產生損失，也須符合「可歸責性」與比例原則，並非一句「收銀短少」就能全數轉嫁給員工。企業若長期以不透明的賠錢制度管理，不僅可能觸法，更容易造成高流動率與勞資對立。