快訊

北車附近傳車禍…汽車剛出停車場突爆衝畫面曝 22歲駕駛喊太緊張

各外資大幅上修！台積電目標價2000元起跳 這家估漲至2400元

不只是第一夫人！外媒揭美國抓捕馬杜洛之妻內幕 委國背後真正掌權者

玉山金2026年儲備幹部招募50人 報名收件至3月31日

經濟日報／ 記者仝澤蓉／即時報導
玉山金控2026年MA招募計劃正式啟動，歡迎50位海內外優秀菁英加入，即日起開始收件至3月31日。圖／玉山金控提供
玉山金控2026年MA招募計劃正式啟動，歡迎50位海內外優秀菁英加入，即日起開始收件至3月31日。圖／玉山金控提供

玉山金控（2884）正式啟動2026年儲備幹部招募計畫，今年預計招募50位海內外優秀菁英，以金控整體視角培育金融專業人才，透過多元創新學習、國際舞台歷練及參與重大專案，打造未來關鍵人才梯隊。

玉山儲備幹部計劃已於玉山菁英甄選網站正式公告，歡迎有志挑戰的優秀人才至網站瞭解詳情及報名，即日起開始收件至2026年3月31日截止。

玉山表示，長期堅持「先培育人才，再經營事業」，在快速變化的環境中，布建完整人才梯隊，促進各項業務穩健成長。邁向金控2.0時代，玉山持續壯大金控版圖，以銀行為核心，結合證券、創投、投信等各子公司重要力量，落實專業領先、服務卓越、顧客信任，打造完整金融生態圈。

同時，玉山積極深耕台灣、布局亞洲，目前在海外11個國家地區有35個據點，並積極籌備印度孟買分行、加拿大多倫多分行、日本大阪出張所，歡迎嚮往海外發展的新世代加入。

儲備幹部計劃是玉山人才梯隊的重要管道之一，分為儲備幹部MA（Management Associate）、科技儲備幹部TMA（Technology Management Associate）及財金儲備幹部TA（Treasury Associate）。

玉山MA涵蓋六大專業領域，私人銀行、永續金融、數位金融、法人金融、個人金融及證券業務，MA可在各專業領域輪習6個月後，依個人志願選擇第一金融專長深耕。玉山亦鼓勵MA往營業單位挑戰及發展，透過學長姊Mentor指導，建立系統性思維與宏觀視野，成為精通海內外、前中後台的全方位金融專業人才。

TA是財金交易優秀人才庫，分為Trading & Sales、Capital Market及Quant 三大領域，鑽研股債匯市交易策略或預測模型，培養利匯率、國際債券、衍生性金融商品的交易實務經驗。TMA則是台灣金融業首創科技儲備幹部培育計劃，分為Fintech、AI-Big Data及Information Security領域，以資訊技術為基礎，藉由跨領域學習及專業實務歷練，強化專案管理能力及策略思維，成為金融科技領域的頂尖人才。

「Join E.SUN, Create a Better Future！」玉山長期致力於人才培育與發展，透過完整培訓體系、跨團隊協作及海內外輪調，建立兼具廣度與深度的國際視野，創造豐富的多元職涯發展。歡迎商管或理工等多元背景、有志到海外發展、勇於接受挑戰、各領域的碩博士生等國內外多元人才加入玉山。

玉山金控 金融科技 大專

延伸閱讀

保險品質獎 玉山金奪「最值得推薦」特優

玉山金2025年獲利創高 EPS 2.12元

玉山結盟和信 推永續醫療

鄭明典分享玉山第一道曙光 雲海中透出畫面絕美

相關新聞

時薪破萬元？機師薪資單曝光 上班族看傻：1天就賺到我月薪

現代航空業薪資待遇引發熱議，尤其是機師這類專業人才。近日社群平台上流傳一張美國航空業機師的薪資單，引起網友驚嘆其高收入。專業訓練多年、肩負安全責任的機師，其收入究竟有多可觀？

印尼直聘再擴大開放營造、屠宰及海洋漁撈專案選工

我國直聘推動多年成效不彰，為強化與移工來源國合作效能，勞動部持續透過雙邊會議協商，擴大直聘專案選工的類別。針對印尼，除原...

時數高於日韓！國際勞工組織工時台灣名次曝光 勞動部回應

台灣工時受關注，國際勞工組織（ILO）資料庫最新資料顯示，台灣工時排名第54，時數高於日韓。勞動部次長李健鴻今天說，台灣...

避免打工詐騙！打工趣推AI「詐騙工作雷達」 打造安心求職環境

大專院校學生進入寒假，開始尋找寒假打工兼職機會，「打工趣」平台發現近期打工詐騙案件激增50％，打工趣正式上線台灣首創的A...

同事沒空教…公職會計新人焦慮「被公文追殺」 過來人指引：快求救

職場適應期向來是許多新鮮人的共同難題，近日就有一名網友在Dcard發文，坦言自己...

沒指派工作就滑手機？她噴新人工作態度差 網看薪水：很棒了

00後整頓職場？近日有一名網友在Dcard發文抱怨，公司新進一名00後...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。