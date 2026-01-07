全台25.9萬職缺逾3成製造業 找人平均3.1月

快訊

中央社／ 台北7日電

勞動部今天公布最新職位空缺概況調查統計，去年9月底工業及服務業職缺數為25.9萬個，職缺率2.9%，其中以製造業8.3萬個占32.2%最多；而全時職缺招募時間，平均為3.1個月。

勞動部按季實施「職位空缺概況調查」，盼透過長期資料觀察，掌握勞動市場職缺狀況變化，今天發布114年9月底職位空缺概況調查統計結果。

根據調查顯示，114年9月底工業及服務業職缺數25.9萬個，職缺率2.9%；就部門別職缺數觀察，工業部門為10.5萬個占40.5%，服務業部門為15.4萬個占59.5%，職缺率均為2.9%。

若與上期相較，職缺數減少8300個，職缺率減少0.1個百分點，其中工業、服務業部門職缺數分別減少3100個、5200個，職缺率也分別減少0.1個百分點及0.2個百分點。

進一步細看數據，各大行業職缺數，以製造業8.3萬個占32.2%最多，批發及零售業4.7萬個占18.3%居次，住宿及餐飲業2.4萬個占9.4%居第三，三者合占近6成；若加計營建工程業1.8萬個，與醫療保健及社會工作服務業1.7萬個，則占7成3。

至於各主要行業職缺率，以住宿及餐飲業4.2%、藝術娛樂及休閒服務業3.9%、其他服務業3.7%、營建工程業3.4%、支援服務業3.3%較高，製造業則為2.8%。

另外，114年9月底全時及部分工時職缺數，各為23.7萬個、2.2萬個，分占91.4%及8.6%。主要行業全時職缺占比較高業別，包括不動產業、製造業、營建工程業、其他服務業等都超過9成9；占比較低業別，包括住宿及餐飲業僅占61.7%，另批發及零售業、教育業、支援服務業、藝術娛樂及休閒服務業也都不及9成。

分析職缺招募時間，調查顯示，這與工作內容、薪資福利、招募制度、技術層次、職涯發展等都有關聯，114年9月底工業及服務業全時職缺平均對外招募時間，以「超過1個月至3個月以內」占46.5%較多，「1個月以內」及「超過3個月至6個月以內」均占約2成，「超過6個月」則占11.3%。招募時間平均為3.1個月，較上期減少0.1個月。

若按主要行業觀察，以營建工程業4.4個月較長，教育業3.7個月次之，醫療保健及社會工作服務業3.6個月再次之，另住宿及餐飲業為3.4個月、製造業為2.9個月。

