僑外生任6中階工作再送件 勞動部：社會溝通未做足
勞動部原擬開放將讓畢業僑外生可擔任貨運司機、倉儲理貨等6款中階技術工作，因外界有疑慮喊卡。勞動部今天說，已收到修正意見，但看來送來的修正與社會溝通的部分還是不足。
留住畢業僑外生在台工作，衛福部、交通部及經濟部過去分別向勞動部提案申請，希望開放讓畢業僑外生可以擔任護佐、貨運司機等6款中階技術工作。
勞動部原去年3月預告要開放，但由於預告期間外界對政策有意見，包含對語言能力不足等憂慮，因此勞動部決定暫緩，要求相關部會重新評估跟規劃配套措施，待評估後看後續有什麼建議，勞動部會再依建議繼續進行法規研析制定。
交通部公路局今天表示，已向勞動部提配出套措施，將華語能力測驗標準從基礎提升至進階級，並須具備證照或受訓，月薪至少新台幣5萬元起。
勞動部勞動力發展署跨國勞動力管理組副組長胡欣野也說，目前已經陸續收到相關部會所受的修正意見，其中針對僑外生任職的能力要求及薪資有一些部會有進行調整、有些沒有變動。
但針對之前預告期間外界有疑慮部分，胡欣野說，目前送來意見看來與社會溝通的部分還是不足，勞動部後續會進行評估，之後再邀集相關單位開會討論後續。
