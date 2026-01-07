北市：113年男女總薪資中位數 皆為六都最高
台北市主計處今天表示，113年北市男、女性總薪資中位數分別為79.9萬元及68.7萬元，皆六都最高；工業及服務業本國籍全時受僱員工全年總薪資中位數73.5萬元，較112年增加2.7萬元。
台北市政府主計處今天發布統計通報，依據行政院主計總處最新發布「113年工業及服務業受僱員工全年總薪資中位數及分布統計結果」顯示，113年台北市工業及服務業本國籍全時受僱員工全年總薪資平均數及中位數為94.7萬元及73.5萬元，分別較112年增加3.8萬元、增幅4.2%及增加2.7萬元、增幅3.8%。
統計通報顯示，觀察113年台北市員工占比前二大行業，以批發業員工占比18.3%居冠，其全年總薪資平均數及中位數為91.5萬元及70.1萬元，略低於全市整體水準。
員工占比居次的金融及保險業，占比為12.8%，總薪資平均數及中位數為141.9萬元及120.7萬元，則相對較高。
主計處說，若按性別觀察，113年台北市男、女性受僱員工全年總薪資中位數分別為79.9萬元及68.7萬元，性別差距為男性比女性高出11.2萬元，不過兩性皆高於全國的63.8萬元及53.5萬元，皆為六都最高。
