快訊

七期豪宅虐殺案…凶嫌連開3天毒趴 恐怖對話曝：不想太早玩死他

飛官和戰機在哪裡？資深漁民研判「落在黑潮主流帶」：可能被帶往這方向

國稅單位志工辱視障母「看不到別出來害人」 兒怒：主管還要求撤文

北市：113年男女總薪資中位數 皆為六都最高

中央社／ 台北7日電

北市主計處今天表示，113年北市男、女性總薪資中位數分別為79.9萬元及68.7萬元，皆六都最高；工業及服務業本國籍全時受僱員工全年總薪資中位數73.5萬元，較112年增加2.7萬元。

台北市政府主計處今天發布統計通報，依據行政院主計總處最新發布「113年工業及服務業受僱員工全年總薪資中位數及分布統計結果」顯示，113年台北市工業及服務業本國籍全時受僱員工全年總薪資平均數及中位數為94.7萬元及73.5萬元，分別較112年增加3.8萬元、增幅4.2%及增加2.7萬元、增幅3.8%。

統計通報顯示，觀察113年台北市員工占比前二大行業，以批發業員工占比18.3%居冠，其全年總薪資平均數及中位數為91.5萬元及70.1萬元，略低於全市整體水準。

員工占比居次的金融及保險業，占比為12.8%，總薪資平均數及中位數為141.9萬元及120.7萬元，則相對較高。

主計處說，若按性別觀察，113年台北市男、女性受僱員工全年總薪資中位數分別為79.9萬元及68.7萬元，性別差距為男性比女性高出11.2萬元，不過兩性皆高於全國的63.8萬元及53.5萬元，皆為六都最高。

薪資 北市 服務業

延伸閱讀

低溫來襲 北市建管處：注意大樓外牆磁磚易剝落

影／賓士車疑被人潑不明穢物 北市警調閱監視器竟是垃圾車闖禍

北市中小學營養午餐今年起全免費 侯友宜：中央要有統一做法

北市要推免費營養午餐！業者建議保留學校自主調價 籲兩大配套做好

相關新聞

時薪破萬元？機師薪資單曝光 上班族看傻：1天就賺到我月薪

現代航空業薪資待遇引發熱議，尤其是機師這類專業人才。近日社群平台上流傳一張美國航空業機師的薪資單，引起網友驚嘆其高收入。專業訓練多年、肩負安全責任的機師，其收入究竟有多可觀？

印尼直聘再擴大開放營造、屠宰及海洋漁撈專案選工

我國直聘推動多年成效不彰，為強化與移工來源國合作效能，勞動部持續透過雙邊會議協商，擴大直聘專案選工的類別。針對印尼，除原...

時數高於日韓！國際勞工組織工時台灣名次曝光 勞動部回應

台灣工時受關注，國際勞工組織（ILO）資料庫最新資料顯示，台灣工時排名第54，時數高於日韓。勞動部次長李健鴻今天說，台灣...

避免打工詐騙！打工趣推AI「詐騙工作雷達」 打造安心求職環境

大專院校學生進入寒假，開始尋找寒假打工兼職機會，「打工趣」平台發現近期打工詐騙案件激增50％，打工趣正式上線台灣首創的A...

同事沒空教…公職會計新人焦慮「被公文追殺」 過來人指引：快求救

職場適應期向來是許多新鮮人的共同難題，近日就有一名網友在Dcard發文，坦言自己...

沒指派工作就滑手機？她噴新人工作態度差 網看薪水：很棒了

00後整頓職場？近日有一名網友在Dcard發文抱怨，公司新進一名00後...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。