時薪破萬元？機師薪資單曝光 上班族看傻：1天就賺到我月薪

聯合新聞網／ 綜合報導
社群平台上流傳一張美國航空業飛行員的薪資單，引起網友驚嘆其高收入。 圖／ingimage
現代航空業薪資待遇引發熱議，尤其是機師這類專業人才。社群平台上流傳一張美國航空業機師的薪資單，引起網友驚嘆其高收入。專業訓練多年、肩負安全責任的機師，其收入究竟有多可觀？最新曝光的薪資單數據完整揭露。

機師通常需經過長時間訓練與資格考試，才能駕駛滿載乘客的客機飛行全球各地。除了安全責任重大，薪資待遇也相當誘人。根據「每日郵報」報導，一份疑似來自美國西南航空（Southwest Airlines）的薪資單，在社群平台X（原 Twitter）被機師柯賓・威廉斯（Corbin Williams）分享。雖然並未明確指出文件主人的身分，柯賓在貼文中寫道，「在西南航空當機師約2.5年，年薪約30萬美元（約新台幣940萬元）」。

單據顯示截至目前的年度總收入約29.2萬美元（約新台幣918萬元），而該薪資單期間（2025年12月1日至12月15日）兩週稅前收入為1.68萬美元（約新台幣52.6萬元）。扣除稅金及其他扣款後，實領為約1.1萬美元（約新台幣34.4萬元）。

此外，另有一名自稱為美國航空（American Airlines）機師的薪資單在Reddit貼出，細節更為完整。該機師的基本時薪為361美元（約新台幣 11,300元／小時），其雙週薪資期間（11月16日至12月1日）總計約3.6萬美元（約新台幣113萬元）。其中，他因飛行95小時賺進2.6萬美元（約新台幣82.4萬元）。因美國航空的利潤分享計畫，他額外獲得3600美元（約新台幣11.5萬元），另有約3800美元（約新台幣12萬元）的晚班獎金。該機師截至該時點的年度總收入達45.8萬美元（約新台幣1430萬元）。

這些薪資單一出，立即引發網友大量討論，此等收入對許多上班族而言確實令人咋舌。有網友在底下留言，「這個人一天賺的，相當於我一個月的薪水」。也有人開玩笑地說，「我是否該轉行？我已經33歲了，還來得及嗎？」

目前尚未有航空公司對這些在網路上流傳的薪資單做出正式回應。

