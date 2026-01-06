快訊

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
除原有的製造業、機構看護及農業，勞動部去年底再進一步開放營造業、屠宰業及海洋漁撈業雇主，可透過「直接聘僱聯合服務中心」辦理專案選工，就可直接從海外引進移工。記者葉冠妤／攝影
我國直聘推動多年成效不彰，為強化與移工來源國合作效能，勞動部持續透過雙邊會議協商，擴大直聘專案選工的類別。針對印尼，除原有的製造業、機構看護及農業，去年底再進一步開放營造業、屠宰業及海洋漁撈業雇主，可透過「直接聘僱聯合服務中心」辦理專案選工，毋需透過仲介，就可直接從海外引進移工。

陳明山說，專案選工服務以直聘中心為單一受理窗口，雇主可向直聘中心提出引進移工的需求，再由移工來源國協助招募需求人數三至五倍的人選，雇主可透過在台書面審查、視訊面談，或親赴海外等方式選工，後續錄取移工的入國安排及行政作業，則由直聘中心與來源國共同協助完成。

此外，陳明山說，如果雇主已鎖定特定人選，比如過去曾經聘僱過的移工已經離職返回母國，雇主想再重聘，也可透過指名聘僱方式由直聘中心協助引進。

勞動部跨國勞動力事務中心副主任陳明山表示，針對印尼移工，自2019年開展專案選工，從海外引進直聘，原本只開放製造業，2024年新增機構看護、農業，去年11月再進一步擴大開放營造業、屠宰業及海洋漁撈業，透過直聘專案選工方式，直接自印尼引進所需人力。

據統計，去年透過直聘中心專案選工引進的印尼移工人數為55人，2019年至2025年總計則為169人。四個移工來源國，越南、印尼、菲律賓與泰國加起來，透過專案選工直聘引進的移工人數，則為2653人，去年單年為328人。

勞動部強調，直聘制度不僅加速選工流程、提升雇主聘僱自主性，更呼應當前國際「公平招募」趨勢，可有效免除移工支付海外仲介費、強化選工透明度、保障資訊對等，以及避免不當收費與剝削風險，籲更多雇主善用直聘資源。

印尼直聘再擴大開放營造、屠宰及海洋漁撈專案選工

