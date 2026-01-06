時數高於日韓！國際勞工組織工時台灣名次曝光 勞動部回應

快訊

中央社／ 台北6日電
台灣工時受關注，國際勞工組織（ILO）資料庫最新資料顯示，台灣工時排名第54，時數高於日韓。示意圖。圖／聯合報系資料照片
台灣工時受關注，國際勞工組織（ILO）資料庫最新資料顯示，台灣工時排名第54，時數高於日韓。勞動部次長李健鴻今天說，台灣工時非先前媒體報導的全球第5，但確實有努力空間。

媒體日前報導，根據勞動部國際勞動統計顯示，台灣2024年受僱者平均年總工時為2030小時，在經濟合作暨發展組織（OECD）國家中排名第5，但勞動部反駁媒體引用的數據與事實不合。

勞動部近日透過國際勞工組織（ILO）的工時與工資資料庫，蒐集2023年及2024年有回報工時資料的國家數據，包含台灣等近百個國家，今天釋出資料顯示，以受僱者實際週工時進行排名，台灣排名為第54名。

根據資料，印度以週工時56.19小時為首位，台灣39.05小時排名54，泰國44.70小時排22名，新加坡43.18小時排29名；而日本韓國分別為32.32小時、37小時，排97名及73名，週工時皆比台灣少。

李健鴻向媒體說明，工時長短受許多因素影響，包含各國工時制度不同、經濟發展程度不同及企業法遵意識不同，因此進行國際比較必須慎重；以OECD國家加上新加坡，排名僅39個國家，ILO資料則有100個國家，未來兩者都會呈現在統計資料上。

另外，根據資料，不論是OECD或者ILO排名，日本、韓國工時都比台灣低。李健鴻表示，台灣工時確實還有努力空間；雖然在OECD排名上，台灣確實排名比較前面，但非全球第5。

