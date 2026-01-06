避免打工詐騙！打工趣推AI「詐騙工作雷達」 打造安心求職環境

大專院校學生進入寒假，開始尋找寒假打工兼職機會，「打工趣」平台發現近期打工詐騙案件激增50％，打工趣正式上線台灣首創的AI 「詐騙工作雷達」工具，會員可於打工趣網站與App中免費使用，協助求職者在應徵前快速判斷職缺風險。

根據趨勢科技近期公布調查，超過58%受訪者曾收到打工詐騙簡訊或電子郵件，常見手法包括假冒職缺廣告、要求預付款項，或誘導下載可疑應用程式等求職陷阱。

打工趣執行長林偉立表示，近年網路打工詐騙手法不斷翻新，在寒假前的職缺審核過程中，已發現多起疑似詐騙案例，包含以緬甸或其他海外IP刊登虛假職缺、偽造公司登記資料進行認證等情形。往往在社群散布或導引至LINE私訊，以「輕鬆高薪」、「彈性上班」等條件吸引學生上鉤，誘使提供個資或支付費用，讓急於找工作的學生承擔極高風險。

「詐騙工作雷達」採用三層防禦與偵查架構。第一層為即時過濾機制，透過動態更新的關鍵字庫，快速辨識詐騙術語與境外用語，有效攔截80%常見陷阱；第二層進行語意深度分析，即使職缺內容未出現明顯敏感字詞，仍能從語氣與描述邏輯中，判斷是否存在高薪誘騙或規避平台監控等異常意圖；第三層為主動偵查機制，針對看似正常的職缺進一步比對對話紀錄，揪出轉往LINE等私下通訊後才出現的投資、洗錢等非法誘導行為。

在三層防禦與主動偵查架構下，平台採用兩步驟辨識流程：先進行初步風險偵測，再針對高風險職缺進行深度偵查，協助求職者在應徵前與互動過程中，即時辨識潛在風險。

打工趣也提醒求職者，在尋找兼職工作時務必保持警覺。合法的工作機會不會要求求職者先行付費，也不應要求提供銀行帳號、金融卡或身分證件等敏感個資。 常見的求職詐騙警訊包括職缺來源不明，卻聲稱「快速錄取」、要求先支付「培訓費」、「保證金」、標榜高薪，但工作內容說明模糊不清、透過私人通訊軟體邀約面試或直接入職。