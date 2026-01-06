逾四成企業缺工 AI助攻媒合效率提升六成

企業缺工壓力未解，找人、找工作的效率成為關鍵。1111人力銀行最新調查顯示，今年第1季仍有逾四成企業面臨人力缺口，基層與專業技術人力最為吃緊；隨著AI工具加速導入徵才與求職流程，人才媒合速度明顯提升，成為企業補人力的重要助力。

調查指出，2026年第1季有44%企業坦言仍存在明顯人力缺口，其中以基層執行人力占46%、專業技術人才占32.5%為兩大急需補強族群。在人力需求結構轉變下，企業用人標準與求職方式同步調整，AI已從科技業專屬工具，轉為多數職務的基本配備。

從職缺數來看，1111人力銀行統計，2025年12月AI相關工作機會約4.3萬筆，年增27%。以產業別區分，電子科技、資訊、軟體與半導體需求逾2萬筆居冠，其次為一般服務業7,442筆、傳統製造業5,227筆，職務橫跨工程研發、製造、餐飲服務、行政後勤與行銷企劃等，顯示AI技能正快速滲透各行各業。

若觀察需求成長幅度，醫院對AI人才的需求年增76%最高，其次為人身保險相關成長71%、汽車及零組件製造39%、飯店旅館業31%。1111人力銀行也發現，具備AI相關證照的新鮮人，起薪平均可比同儕高出2,000至3,000元，整體薪資成長幅度約8%至10%。

在徵才端，企業導入AI工具後，用人模式也出現轉變。1111人力銀行指出，自平台導入AI媒合機制後，求職者主動投遞履歷數量較過去增加2倍，企業回應面試邀約的數量亦成長逾2倍，整體人才媒合效率提升約60%。

1111人力銀行發言人曾仲葳表示，企業徵才已由過去「大量投遞、人工篩選」，轉為「精準搜尋、快速配對」，希望在最短時間內找到符合需求的即戰力；相對地，求職者也期待系統能主動推薦合適職缺，降低反覆投遞的時間成本。

她指出，透過AI整合搜尋、履歷與媒合工具，求職流程可望全面加速，協助求職者把時間投入在真正有機會的職缺上。未來職場競爭，除了專業能力外，更考驗誰能更快掌握資訊、善用工具；AI不會取代人，但將加速淘汰不懂得運用AI的人。