漁業署提升外籍船員勞動權 最低月薪須漲20美元

中央社／ 台北6日電

農業部漁業署表示，提升外籍船員勞動權，已要求雇主提高外籍船員薪資，民國115年起新聘外籍船員最低月薪從550美元（約新台幣1萬7265元）調到570美元（約新台幣1萬7892元）。

漁業署副署長林頂榮今天告訴中央社記者，漁業與人權行動第2期計畫有些已先執行，如提高薪資部分，雇主如果未遵守規定，漁業署就不核發聘用許可。

漁業署發布新聞稿表示，111年起執行漁業與人權行動計畫（111年到114年），系統性改善遠洋漁船勞動人權，已在勞動檢查、勞動條件、薪資保障、通訊及生活環境等方面取得初步成果。

漁業署說，經檢討需求及蒐集相關團體意見，第2期計畫（115年到118年）完成研擬及調整，正向行政院爭取核定，持續提升及保障船員勞動權益。

漁業署表示，第2期行動計畫延續現行重要措施，持續推動漁船勞檢等各項基礎工作，其他重點工作包括推動國際勞工組織（ILO）「漁撈工作公約（C188）」國內法化接軌國際，C188施行法草案已完成跨部會審查，正待行政院院會通過後送立法院。

除提高外籍船員薪資，漁業署說，另依最新修正法規建立工資給付通報與工資墊償機制，確保船員取得應得報酬；持續提升船上通訊與醫療條件，如推動Wi-Fi建置及遠端醫療；推動契約電子化等措施。

林頂榮表示，建置遠端醫療部分去年先試辦，今年將逐步落實，工資給付通報與工資墊償機制會透過修正法規後實施。

相關新聞

同事沒空教…公職會計新人焦慮「被公文追殺」 過來人指引：快求救

職場適應期向來是許多新鮮人的共同難題，近日就有一名網友在Dcard發文，坦言自己...

沒指派工作就滑手機？她噴新人工作態度差 網看薪水：很棒了

00後整頓職場？近日有一名網友在Dcard發文抱怨，公司新進一名00後...

鐵飯碗變「生鏽碗」？他嘆基本薪資吃掉公職優勢：根本穩定窮

2026年起每月最低工資由新台幣2萬8590元調升到2萬9500元。一名網友發文，稱基本公司一直調漲，導致公職快從「鐵飯碗」變「生鏽碗」了，他列舉公職三大關鍵問題，認為現在穩定變成了「窮得穩定」，此文引起不少網友共鳴，紛紛覺得公職恐怕只剩下「穩定」的優勢了。

回響／旅宿業外籍生實習津貼 不得少於最低工資

為補給旅宿人力缺口，交通部開放觀光旅宿業申請外籍生實習，卻因實習生非我國勞工，無法以勞基法保障，觀光署修正實習要點，要求...

他盼尾牙改到中午辦最好 過來人曝1時段更糟糕：浪費時間

歲末年終通常都是各大小企業的尾牙旺季，一般公司都是辦在晚上，員工下班後比較有時間能夠參與，但這也讓有些人頗有微詞。有網友就希望公司能將尾牙辦在中午，不要佔用大家下班的時間，但有過來人分享經驗，認為即使在中午舉辦也不一定好，因為吃完尾牙就還得回去上班。

電機工程專家切入淨零轉型 年薪240萬成為「綠領薪貴」

新年新希望，想轉職領高薪，綠領人才是個不錯的選擇。國家環境研究院院長劉宗勇鼓勵想轉職者，報名參加「環境部淨零綠領人才培育...

