國光客運第四度欠薪 公路局：暫不開罰
再度發生欠薪風波，國光客運6日表示，5日晚間已全數發放駕駛長薪資，而逾200名站務及行政人員的薪資，最晚今下午2時也會全數發放，並盼農曆年前恢復到過往營運模式；對此，交通部公路局表示，暫不開罰。
國光客運2025年3度發生欠薪事件，遭公路局開罰9萬元，不料2026年1月再度發生拖欠員工薪資事件，5日有國光客運司機在網路發文，指原訂1月5日要發放薪資卻未收到。
國光客運今出席「武陵農場花季管制」記者會，會後接受聯訪時表示，昨晚已全數發放司機員的薪資；另外，針對逾200名站務及總公司的行政人員則最晚會在下午2時前全數發放。
國光客運強調，國光客運一切沒問題，資金還在調整階段，預期過年前可以恢復以往正常發薪和營運的模式，目前仍在進行階段調整，上午班次和對外服務都沒有問題。
