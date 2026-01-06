同事沒空教…公職會計新人焦慮「被公文追殺」 過來人指引：快求救

職場適應期向來是許多新鮮人的共同難題，近日就有一名網友在Dcard發文，坦言自己高考上榜後進入公家機關服務，沒想到才剛完成基礎訓一個月，便感受到前所未有的工作壓力，崩潰直言「真的不知道怎麼調適」。

原PO表示，自己目前負責核銷、決算及資本門保留等業務，基礎訓一結束便立刻被大量公文與報表追著跑。由於和原PO同期的兩名新人外出受訓，他們的業務暫時由資深同事分擔，導致同事忙碌之餘也較難抽空指導，讓原PO在關帳與決算前置作業期間感到格外無助。

原PO進一步指出，公文與表單若無法如期完成，便會遭上級機關頻頻催促，但自己卻「不知道怎麼做、也沒人教」，那怕假日與下班時間也不斷思考工作進度，始終無法將工作與生活切割，情緒也因此越來越低落。

貼文一經發出便引來熱議，「因為剛好是會計年度要結束的關係…或許撐過這段時間就會好轉了」、「關帳期間大家都忙火氣大或冷漠很正常，妳別往心裡去，被兇了就問別人，能趕快問到怎麼做最重要」、「只有這段時間而已啦，撐過去就好了，但該問的還是要去問，要不直接問主任，決算做不出來，主任也會緊張，所以可以先跟主任求救」。

但也有網友認為制度本身就有問題，「說到底就是人手不足又不想花錢多請人」、「我覺得教學是義務，不知道為什麼台灣的公職生態把know how變成一種獨占或情勒」、「就不生SOP交接好，然後還要情緒勒索，要快還要正確」。