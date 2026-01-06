沒指派工作就滑手機？她噴新人工作態度差 網看薪水：很棒了

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友抱怨新人入職半年來的工作態度讓她難以接受。示意圖／Ingimage
一名網友抱怨新人入職半年來的工作態度讓她難以接受。示意圖／Ingimage

00後整頓職場？近日有一名網友在Dcard發文抱怨，公司新進一名00後(指西元2000年後至2009年出生)員工，入職半年來的工作態度讓她難以接受。

原PO表示，該名新人因非本科系畢業，對許多專有名詞不熟悉，因此同事多半只分派較簡單的業務與行政工作。雖然對方每天都會主動詢問是否有工作可做，但只要一段時間沒有被指派任務，就會直接坐在位置上滑手機，讓原PO覺得相當不妥。

原PO提到，曾經提醒新人在上班時間不應該滑手機，沒想到對方卻反駁表示「整天都沒有被分派工作」，反問難道要裝忙看筆記一整天嗎？這樣的回應讓原PO更加不滿，直言無法理解對方的職場心態。

此外，原PO感嘆，聽說不少公司都有類似情況，認為現在部分00後新人缺乏「沒事也要裝忙」的自覺，與過去老鳥領17K、22K也埋頭苦幹的年代相比，明明公司開出3萬1的薪水，工作態度卻仍讓人感到不夠盡責。

貼文一經發出便引來熱議，多數人不挺原PO，「31k而已，他每天有準時到已經是最大尊重了吧？」、「慣老闆只給31K還敢上來嚷嚷」、「我領66k照樣滑手機啊，怎麼了」、「那妳就一直指派工作給她不就好了？3萬1還會主動問，她很棒了吧」、「什麼鳥公司，不指派任務給新人學習，還指責對方滑手機，新人沒怪你們公司浪費他的時間無法學習」。

鐵飯碗變「生鏽碗」？他嘆基本薪資吃掉公職優勢：根本穩定窮

2026年起每月最低工資由新台幣2萬8590元調升到2萬9500元。一名網友發文，稱基本公司一直調漲，導致公職快從「鐵飯碗」變「生鏽碗」了，他列舉公職三大關鍵問題，認為現在穩定變成了「窮得穩定」，此文引起不少網友共鳴，紛紛覺得公職恐怕只剩下「穩定」的優勢了。

回響／旅宿業外籍生實習津貼 不得少於最低工資

為補給旅宿人力缺口，交通部開放觀光旅宿業申請外籍生實習，卻因實習生非我國勞工，無法以勞基法保障，觀光署修正實習要點，要求...

他盼尾牙改到中午辦最好 過來人曝1時段更糟糕：浪費時間

歲末年終通常都是各大小企業的尾牙旺季，一般公司都是辦在晚上，員工下班後比較有時間能夠參與，但這也讓有些人頗有微詞。有網友就希望公司能將尾牙辦在中午，不要佔用大家下班的時間，但有過來人分享經驗，認為即使在中午舉辦也不一定好，因為吃完尾牙就還得回去上班。

電機工程專家切入淨零轉型 年薪240萬成為「綠領薪貴」

新年新希望，想轉職領高薪，綠領人才是個不錯的選擇。國家環境研究院院長劉宗勇鼓勵想轉職者，報名參加「環境部淨零綠領人才培育...

電商包裹快捷郵件量暴增3成 中華郵政祭逾4.9萬招募22名郵務士

疫後電商市場需求暴漲，電商包裹及快捷郵件量暴增3成，為補足第一線人力需求，中華郵政規畫今年再招募22名郵務士，1月29日...

