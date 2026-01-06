沒指派工作就滑手機？她噴新人工作態度差 網看薪水：很棒了
00後整頓職場？近日有一名網友在Dcard發文抱怨，公司新進一名00後(指西元2000年後至2009年出生)員工，入職半年來的工作態度讓她難以接受。
原PO表示，該名新人因非本科系畢業，對許多專有名詞不熟悉，因此同事多半只分派較簡單的業務與行政工作。雖然對方每天都會主動詢問是否有工作可做，但只要一段時間沒有被指派任務，就會直接坐在位置上滑手機，讓原PO覺得相當不妥。
原PO提到，曾經提醒新人在上班時間不應該滑手機，沒想到對方卻反駁表示「整天都沒有被分派工作」，反問難道要裝忙看筆記一整天嗎？這樣的回應讓原PO更加不滿，直言無法理解對方的職場心態。
此外，原PO感嘆，聽說不少公司都有類似情況，認為現在部分00後新人缺乏「沒事也要裝忙」的自覺，與過去老鳥領17K、22K也埋頭苦幹的年代相比，明明公司開出3萬1的薪水，工作態度卻仍讓人感到不夠盡責。
貼文一經發出便引來熱議，多數人不挺原PO，「31k而已，他每天有準時到已經是最大尊重了吧？」、「慣老闆只給31K還敢上來嚷嚷」、「我領66k照樣滑手機啊，怎麼了」、「那妳就一直指派工作給她不就好了？3萬1還會主動問，她很棒了吧」、「什麼鳥公司，不指派任務給新人學習，還指責對方滑手機，新人沒怪你們公司浪費他的時間無法學習」。
▪️殺破狼／2026年12星座整體運勢（上）金牛邂逅對象、處女注意財務
▪️殺破狼／2026年12星座整體運勢（下）天秤苦盡甘來、摩羯戀情開花
▪️殺破狼2026年感情運大公開！揭「桃花最旺、感情最坎坷」星座Top3
▪️2026上半年生肖整體運(上)／牛要相信自己、虎避免做重大改變
▪️2026上半年生肖整體運(下)／豬功高震主、這動物當心爛桃花
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言