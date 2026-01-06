鐵飯碗變「生鏽碗」？他嘆基本薪資吃掉公職優勢：根本穩定窮

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
基本工資不斷調漲，公職優勢不再。 聯合報系資料照
2026年起每月最低工資由新台幣2萬8590元調升到2萬9500元。一名網友發文，指基本工資一直調漲，導致公職快從「鐵飯碗」變「生鏽碗」了，並列舉公職三大關鍵問題，認為現在穩定變成了「窮得穩定」。此文引起不少網友共鳴，紛紛覺得公職恐怕只剩下「穩定」的優勢了。

一名網友在Dcard發文，表示以前長輩常說「考上公職，一輩子不用愁」，但是隨著基本工資一直上漲，公職的優勢慢慢地被基本工資吃掉了。他列舉公職優勢消失的3大原因：

一、薪資差距縮小

普考或初等幾乎快被基本工資追平，基本工資預計這幾年往3萬邁進，是對勞工的保障，卻對公務人員很尷尬。初等或五等實領薪水跟現在基本工資差不多，普考或四等以前差基本工資一萬多，現在只剩數千元，還沒有調薪空間或分紅，都領死薪水。

二、物價齊漲，公職調薪慢半拍

基本工資上漲代表民生消費也會漲價，不過公務員的調薪流程過於漫長，只要兩三年通膨就能吃掉所有漲幅，調薪4%看起來很多，不過當便當上漲40元時，你的薪水5年才變動一次，購買力正在不斷萎縮。

三、工作壓力與責任不成正比

現在公務員並不輕鬆，民眾要求高、人力縮編，常常一個人當兩人用，加班費還有上限，如果基本工資跟公務員薪水越來越接近，「大家幹嘛要拚死拚活考國考？」

原PO總結，現在公務員就是「窮得穩定」，起薪優勢也被基本工資追過，難怪國考報名人數下跌，與其拚穩定的未來，不如去私人企業拚高薪比較實在，對此詢問網友們的意見。

此文一出，不少網友也認為公職只剩下穩定的優勢了，「高考考上穩定低薪，更別說初普考了」、「公務員本來就不會賺大錢，要的只是穩，要賺大錢建議離職，然後你還要確定你去私人企業一定會領到高薪喔」、「公務員唯一的優勢就是不會隨便被開除而已，其他全都劣勢，退休一樣要找工作」。

也有網友持相反意見，認為公職退休比較安心，「本身就北部人住家裡，我覺得我考公職是對的啊，一路安心到退休，還不用擔心中年失業」、「公職最大優勢從來不是在職薪資多好，而是退休後生活不會太糟」。

公務員 基本工資 考公職 中年失業 最低工資 退休

