他盼尾牙改到中午辦最好 過來人曝1時段更糟糕：浪費時間

歲末年終通常都是各大小企業的尾牙旺季，一般公司都是辦在晚上，員工下班後比較有時間能夠參與，但這也讓有些人頗有微詞。有網友就希望公司能將尾牙辦在中午，不要佔用大家下班的時間，但有過來人分享經驗，認為即使在中午舉辦也不一定好，因為吃完尾牙就還得回去上班。

一名網友在Threads發文，表示很不能理解為何公司都要把尾牙辦在晚上，為什麼不能選在中午午餐時段，非得要佔用員工下班後的私人時間，貼文一出也引起不少討論。

貼文引起熱議，有過來人認為尾牙辦在中午不見得好，「我們就是吃午餐，輪兩天分批吃完再回去上班，完全不懂為什麼要這樣安排」、「我們今年首次嘗試中午吃尾牙，吃完要回去上班」、「我們是禮拜六中午，還要一大早到公司佈置、擺桌，結束還要收拾、打掃，一整天就沒有了」、「我們單位今年就辦在午餐時段…辦公室在6樓，長官決定叫外燴在2樓吃，整個佔用休息時間，吃完接著繼續上班」。

還有網友透露自己公司是把尾牙辦在假日，讓他們快崩潰，「我們公司尾牙還都辦在禮拜六假日的時候吃勒，超傻眼…假日不是員工的私人時間嗎？」、「真的很爛！辦在假日還要一整天根本浪費時間，表演都請一些很無趣的，不去還要多付2000元，超爛」、「你還是下班時間，我們公司是休假日吃尾牙，還規定十點前要到，整個活動結束都是下午三點了」。

多數人認為尾牙換成給現金還比較實在，「誰想跟老闆吃飯啦！發現金就好」、「懷念疫情沒尾牙直接發現金，通通有獎」、「我覺得根本不需要辦什麼尾牙，直接折現吧，我會更感謝老闆」、「公司可以不要尾牙嗎？給錢就好，抽獎我也不求」、「為什麼尾牙不能換成錢就好？上了一天班，基層員工都累了，想好好回家洗澡吃飯睡覺」。