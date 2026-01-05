電機工程專家切入淨零轉型 年薪240萬成為「綠領薪貴」

快訊

聯合報／ 記者陳素玲／台北即時報導
永續能源為未來新趨勢，相關人才非常搶手。圖為去年底「2025台灣能—永續能源創意展」，以簡易手法讓下一代理解能源的來源與能源轉換概念。圖／本報資料照片
新年新希望，想轉職領高薪，綠領人才是個不錯的選擇。國家環境研究院院長劉宗勇鼓勵想轉職者，報名參加「環境部淨零綠領人才培育課程」，為轉職做準備。他舉例，有位46歲的電機工程師從上市LCD模組供應商出發，專注於電機工程，將個人專長延伸至淨零轉型領域，跳到電力自動化技術供應大廠，負責銷售電力能源及儲能系統，年薪增至240萬，成為「綠領薪貴」。

劉宗勇指出，根據環境部與104人力銀行最新發布《2025下半年綠領人才就業趨勢報告》，2025年企業徵求綠領，41.7%要求綠領電腦技能，40.6%要求綠領工作技能，23.2%要求綠領專業證照，綠領人才年薪上看百萬、甚至更高。

趨勢報告也揭露高薪綠領人才的四大樣貌，以產業或學科專業為硬底子，透過環境專業加值或以考代訓，歷練半導體或製造業、上市櫃或外商，具備廠房擴建規劃或海外經驗，月薪7萬以上、年薪突破200萬以上，薪資級距明顯躍升。

報告中的案例1，的職涯是從上市LCD模組供應商出發，專注於電機工程、擔任產品管理，隨著職涯發展將個人專長延伸至淨零轉型領域，到電力自動化技術供應大廠，跨域擔任業務主管，負責銷售電力能源及儲能系統，年薪增至240萬元。同比104人力銀行薪資情報數據，業務主管不分工作年資、產業，平均年薪為109.7萬元，他的年薪是整體平均年薪的2.2倍。

案例2是外派東協，開啟截然不同的職涯旅程。擁有廠務管理、廠房擴建與維運、材料工程研發、機電整合設計技能，再以水處理系統專長切入永續領域，32歲外派，年薪逾210萬元。

案例3畢業於機械工程系，專長為動力機械、機械工程聚焦於車體設計，34歲時已擁有破100萬年薪，但他選擇跨域擔任廠務，工作轉為訂定電量及綠電目標、導入節能新技術、審核節能專案費用、追蹤節電指標、指導並執行集團碳盤查，透過切入綠色永續發展領域，38歲時年薪逾160萬元。

案例4是化學工程系畢業，擔任過製程工程師、安全規則測試及認證工程師，奠基於過去經驗，加值ESG政策法規與趨勢分析、國際永續評比，成功成為上市公司的ESG永續管理師，主責集團碳管理，切入當紅ESG領域，40歲月薪可達7萬元。同比104人力銀行薪資情報數據，永續管理師不分工作年資、產業的月薪中位數為5.9萬，月薪為中位數的1.2倍。

劉宗勇觀察「高薪綠領」的共通特質，具備基礎學科和綠色證照，皆有「專業背景」，例如：化學、機械、電機，但也都額外學習了碳盤查、ESG認證或能源管理；他們都是跨領域的「π型人才」，不只懂技術，還懂法規、懂管理、或懂商務；他們都能高度和「國際接軌」，集中於上市櫃大廠、外商或海外派駐，能掌握國際碳標準與供應鏈需求。劉宗勇指出，正因各行各業都有淨零的要求，即便不是理工背景的職人，也可以透過綠色專業「賦能」，掌握與時俱進的環境專業，墊高職場身價。

劉宗勇表示，115年度的「環境部淨零綠領人才培育課程」將於1月下旬開放報名，有意者可注意所在地區大學的開班訊息。

