電商包裹快捷郵件量暴增3成 中華郵政祭逾4.9萬招募22名郵務士

疫後電商市場需求暴漲，電商包裹及快捷郵件量暴增3成，為補足第一線人力需求，中華郵政規畫今年再招募22名郵務士，1月29日起開放報名、3月招考，錄取者將於9月底依序進用，並陸續分發至雲林、屏東、花蓮、台東、澎湖郵局，月薪最高逾4.9萬元。

中華郵政公司說，受惠於電商市場需求，快捷郵件量快速成長，2025年下半年電商郵件投遞量，相較2024年同期成長約30%，各地郵局的增減幅情形不同，其中以花蓮郵局、台東郵局、澎湖郵局等成長最為顯著。

為此，中華郵政規畫，今年將再辦理公開甄試，招募職階人員專業職外勤正取22名、備取11名，1月29日上午10時起至2月11日下午5時止開放網路報名，筆試預計3月7日舉行，依筆試成績擇優，於4月26日舉辦第二試口試及體能測驗，錄取者將於9月30日前依序進用。

郵務士錄取名額將分發雲林、屏東、花蓮、台東及澎湖郵局，應試資格為高中職以上畢業，甄試類科包含郵遞業務及運輸業務。

薪資部分，專任收投、接送工作的郵務士月薪為4萬3005元，非專任者月薪4萬1655元，另依實際工作性質與天數核發兼任駕駛加給，最高全月可達6444元，整體月薪最高逾4.9萬元。

中華郵政指出，公司人力規畫秉持「調盈補虛、因地制宜」原則。針對非都會區郵局，因特定地區人口分散或花東、離島地區招募困難，可進用員額均已用盡，無法單靠內部調節應付高成長的快捷需求，而都會區郵局雖業務量大，但多數仍有已錄取員額可調整，或從業務量變化的人力轉移。

針對未來的招募計畫，中華郵政表示，將依據各類郵件業務量變化情形，以及內部「調盈補虛」業務人力轉移狀況滾動式調整，若仍有缺口才由各中心局依據實況再提出招募需求。